Kamyonun Çarptığı Muhammed Yasin'in Yaşam Savaşı Veriyor

Kaynak: DHA

DİYARBAKIR'da duran araçların arasından annesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışırken hareket eden kamyonun altında kalıp ağır yaralanan 4 yaşındaki Muhammed Yasin Barut'un yoğun bakım ünitesindeki yaşam mücadelesi sürüyor. Vücudunda kırıklar, akciğerinde ve kolunda ise hasar meydana gelen Muhammed Yasin'in hayati tehlikesi sürerken, anne Necla Barut, kamyon şoförü hakkında şikayetçi oldu.Kaza, Çarşamba günü akşam saatlerinde Elazığ Bulvarı'nda meydana geldi. Necla Barut, Seyrantepe kavşağında elinden tuttuğu oğlu Muhammed Yasin Barut ile duran araçların arasından yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada önündeki araçlar ilerleyince İ.Y., yönetimindeki 06 BV 7497 plakalı kamyonu hareket ettirdi. Muhammed Yasin, kamyonun ön tekerinin altında kaldı. Kamyonun altından çıkarılan çocuk, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Mobese kameralarına da yansıyan kazaya sebebiyet veren kamyon şoförü İ.Y.'nin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.'ŞOFÖR AŞAĞI İNMEDİ, BANA BAĞIRDI'Olayın şokunu atlatamadığını söyleyen Necla Barut, 4 çocuğundan üçüncüsü olan Muhammed Yasin'in vücudunda ciddi kırıklar olduğunu belirtti. Kaza sonrası şoför İ.Y.'nin aşağı inmediğini ve kendisine bağırdığını ileri süren Necla Barut, "Küçük bebeğim vardı hastaydı, Diyarbakır 'a sevk ettiler acile geldim. Seyrantepe'de indim. Arabalar durmuştu. 1- 2 arabadan geçtim. Kamyon da durmuştu. Ben kamyonu geçtim elimde çanta ve bebek vardı. Ana kucağıma da kamyon çarptı. Arkama döndüm çocuk arabanın altında kaldı. Orada ben bebeğin ana kucağını yere attım. Arabanın altında onu çektim. Sonra döndüm bebeği kaldırmaya çalıştım. Yine ikinci defa çarptı. Ne kapı açtı ne de çıktı. Artık ben yolun üstüne gittim 'Sen çarpmışsın, çıkmıyorsun, bakmıyorsun, bir çık bakayım' dedim. Şoför aşağı inmedi, bana bağırdı. Bana kızdı, artık ne dediğini bilmiyorum. Oradaki millet benim yanımdaydı. Gençler falan geldiler oraya. O gençler de ona kızdılar. Hiç inmedi ve sormadı. Ben artık orada düştüm. Milletten Allah razı olsun. Bizi götürdüler. Ben orada yarım saat kaldım. Hiç 'Geçmiş olsun' da demedi. Ben adamı görmedim. Yanımda ailem veya başka hiç kimse yoktu" dedi.'DAVACIYIM'Baba Halis Barut ise Muhammed Yasin'in ikinci ameliyatını olduğunu, akciğer ve vücudunda ciddi hasarların olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:"Ben Erzurum 'daydım ve saat 17.25 sıralarındaydı. Aradım 'Ben arabadan neredeyse ineceğim.' Ondan sonra bir beş on dakika aradan geçti aradım tekrar. Başka bir adam açtı. Baktım ağlama sesi geliyor. Diğer çocuklara bir şey olmuş dedi. 'Çocuğa araba çarpmış.' Ondan sonra adam hiç bakmadan ondan sonra arabadan inmeden götürüp, başka minibüsle hastaneye ondan sonra aradım dayımı. Erzurum'dan arabaya bindim geldim. Oğlumun akciğerinde hasar var ve göğsünde birkaç kemik kırılmış. Kolunda hasar çok var. İkinci ameliyatı oluyor. Doktor her an oğlumun kolunun kesilebileceğini söyledi. Şu anda ameliyat olmasını bekliyoruz. Davacıyım ben. Bütün görüntüler var. Başka bir minibüs çocuğu hastaneye götürmüş. İnsanlık böyleyse eğer demek ki bizim halimiz daha kötü." - Diyarbakır