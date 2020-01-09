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Kamyonun çarptığı su fabrikası müdürü hayatını kaybetti

Aydın'ın Çine ilçesindeki özel bir firmaya ait su fabrikası içerisinde manevra yapan kamyonetin çarptığı müdür Mustafa Tan hayatını kaybetti.

09.01.2020 10:45 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:50Kamyonun çarptığı su fabrikası müdürü hayatını kaybetti
Aydın'ın ilçesindeki özel bir firmaya ait su fabrikası içerisinde manevra yapan kamyonetin çarptığı müdür Mustafa Tan hayatını kaybetti.

Olay, Çine Yağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir firmaya ait su fabrikasında müdür olarak görev yapan Mustafa Tan, fabrika içerisinde manevra yapan kamyonetin çarpması ile ağır yaralandı. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Tan, ambulansla önce Çine Devlet Hastanesi'ne oradan da Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Müdür Tan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Mustafa Tan, Çine, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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