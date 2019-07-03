Kamyonun çarptığı üniversite öğrencisinin ölümü davası

Kadıköy'de hafriyat kamyonunun çarptığı üniversite öğrencisi Şule İdil Dere'nin ölümüne ilişkin 7 sanığın, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan altışar yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz 3 sanıkla taraf avukatları katıldı. Duruşmada, Şule İdil Dere'nin annesi Nesrin Aslan da hazır bulundu.

Mahkeme hakimi, önceki raporlar arasındaki çelişkinin giderilmesi amacıyla İstanbul Teknik Üniversitesinde görevli bilirkişilerden istenen raporun mahkemeye ulaştığını tutanağa yazdırdı.

Raporda, kamyon sürücüsü Mümin Kılıç'ın manevra yapmak için bir işaretçisi olmadan yayalara ait bir yolda dikkatsiz araç kullandığı gerekçesiyle asli kusurlu bulunduğu, yaşamını yitiren Şule İdil Dere'ye ise yaya yolunda yürüyen sade bir vatandaş olarak kusur izafe edilemeyeceği belirtildi.

Sanıklar İSTAÇ AŞ Deniz Hizmetleri Müdürlüğünde Asya Yakası Kıyı Temizleme Şefi Teyfur Bingöl ile Deniz Yüzeyi ve Kıyı Temizlik Şefi Saffet Altındağ'ın da tali kusurlu olduğu yönünde görüş bildirilen raporda, başka kusur atfedilecek kişi olmadığı belirtildi.

Dere ailesinin avukatı Murat Özveri, "2017 tarihinde alınan bilirkişi raporu, iş güvenliği ve trafik hususlarında yeterlidir. Bu rapor doğrultusunda karar verilmesini talep ediyoruz." dedi.

Anne Nesrin Aslan da "Cinayet çözüldü. Artık gereken neyse onun yapılmasını talep ediyorum. Adalet İstiyorum." dedi.

Söz verilen sanık Sanık Saffet Altındağ, iş güvenliği ile ilgili sorumlu kişi olmadığını savunarak, "Sanık kamyon şoförü Mümin Kılıç'ın görevlendirildiğine ilişkin yazı içeriği sahte evrak üzerinedir. Sanık Kılıç bu işte görevlendirilmemiştir. İhale kapsamında çalıştırılan bir personel niteliğindedir. Bilirkişi raporunda yer alan heyete de itiraz ediyorum. Burada üç tane öğretim üyesi istenmesine rağmen, bilirkişilerden yalnızca bir kişi öğretim üyesidir. Diğerleri ise özel şirket çalışanlarıdır. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Sanık Kılıç'ın avukatı İbrahim Ceyhan ise, sanık Saffet Altındağ'ın beyanlarını kabul etmediklerini vurgulayarak, "Müvekkil ihale kapsamında görevlendirilen personel değildir. Büyükşehir Belediyesinin yazılı talebi ile bu iş kapsamında çalıştırılmak üzere geçici olarak görevlendirilmiştir. Görevlendirilmediği bir işte çalışması hayatın olağan akışına uygun değildir." ifadelerini kullandı.

Mahkeme hakimi, İstanbul Teknik Üniversitesine müzekkere yazılarak, bilirkişi raporunda isimleri geçen Murat Kuruoğlu, Nurkan Baykara ve Burcu Dikici'nin üniversite nezdinde öğretim üyesi sıfatı taşıyıp taşımadığı hususunda bilgi verilmesinin istenmesine karar verdi.

Bilirkişilerin raporunda bazı sanıkların kusurlarının bulunup bulunmadığı hususunda değerlendirme yapılmadığı, kusur belirtilmeyen sanıkların hangi eylemlerini nedeniyle bu şekilde bir kanaat oluşturulduğunun belirtilmediği, raporun hukuki denetime elverişli olmadığını kaydeden mahkeme, dosyanın yeniden aynı bilirkişi heyetine gönderilerek, kanaat belirtilmeyen konularla ilgili hukuki ve teknik dayanakları oluşturacak hususların belirtilmesinin istenmesine hükmetti.

Bu hususlar yerine getirilmediği takdirde ilgililer hakkında gereğinin yapılması için suç duyurusunda bulunulacağını ihtar eden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Şule İdil Dere'nin, 13 Mayıs 2016'da Kadıköy'de bulunan Yoğurtçu Parkı ile Kurbağalıdere arasında kalan yaya ve bisiklet yolunda yürüdüğü sırada, Kurbağalıdere ıslah çalışması nedeniyle olay yerinde bulunan şüpheli Mümin Kılıç'ın kullandığı hafriyat kamyonunun geri manevra yapması neticesinde, kamyonun altında kalarak hayatını kaybettiği anlatılıyor.

İddianamede, söz konusu ıslah çalışmasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yüklenici firma İstanbul Çevre Yönetimi Ticaret Sanayi AŞ (İSTAÇ) şirketine verildiği, belediye ile adı geçen firma arasında, 8 Şubat 2016 tarihinde sözleşme imzalandığı, aracı kullanan Mümin Kılıç'ın da İSTAÇ AŞ'de şoför olarak görev yaptığı belirtiliyor.

Kamyon şoförü Mümin Kılıç'ın da tedbirsiz ve dikkatsiz şekilde araç kullanarak Dere'nin ölümüne neden olduğu anlatılan iddianamede, alınan bilirkişi raporuna göre diğer sanıklar yüklenici firma İSTAÇ AŞ'nin yetkili ortağı Ruhi Kelleci, şirketin Asya yakası kıyı temizleme şefi Teyfur Bingöl ve şirketin iş güvenliği uzmanı Zafer Karasaçlı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğünde deniz yüzeyi ve kıyı temizleme şefi Saffet Altındağ ve kontrol elemanları olarak çalışan Ergun Ata ve Kamil Cemal Yıldırım'ın da gerekli güvenlik tedbirlerini almayarak, olayda kusurlu olduklarının tespit edildiği kaydediliyor.

İddianamede, tüm sanıkların "taksirle ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıldan altışar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Kaynak: AA