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Kamyonun damperi üst geçide takıldı

25.09.2019 09:26Kamyonun damperi üst geçide takıldı


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Kaynak: DHA

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