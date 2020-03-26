Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kamyonun kapağındaki asansöre kafası sıkışan şoför öldü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kamyonun arka kapağındaki asansör sistemine kafası sıkışan şoför hayatını kaybetti.

26.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:07
Adana 'nın merkez Seyhan ilçesinde, kamyonun arka kapağındaki asansör sistemine kafası sıkışan şoför hayatını kaybetti.
Şoför İhsan Ölmez (31), kamyonundaki gıda malzemelerini boşaltmak için Atikop Toptancılar Sitesi'ndeki bir iş yerinin önüne geldi. Kamyonunun arkasındaki kapağı açmak için kurulu asansör sistemini çalıştıran Ölmez'in kafası buraya sıkıştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ölmez'i yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Ölmez, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamyonun kapağındaki asansöre kafası sıkışan şoför öldü

Kaynak: AA

Etiketler: İhsan Ölmez, Seyhan, Adana, Güncel

Haberin Videosu :

Kamyonun kapağındaki asansöre kafası sıkışan şoför öldü

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Kamyonun kapağındaki asansöre kafası sıkışan şoför öldü - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Ece Seçkin’den takipçilerini güldüren karantina paylaşımı Haberler
Ece Seçkin'den takipçilerini güldüren karantina paylaşımı
Kimlere koronavirüs testi yapılmalı? Bakan Koca tek tek sıraladı Haberler
Kimlere koronavirüs testi yapılmalı? Bakan Koca tek tek sıraladı
Bakırköy Adliyesi’nde koronavirüs vakası! Mahkemeler karantinaya alındı Haberler
Bakırköy Adliyesi'nde koronavirüs vakası! Mahkemeler karantinaya alındı
Van’da üretilen ve havadaki virüsleri öldüren cihaz için talep patlaması yaşanıyor Haberler
Van'da üretilen ve havadaki virüsleri öldüren cihaz için talep patlaması yaşanıyor
Emine teyze ’Kuzularım aç yem istiyorum’ dedi, gönüllüler torun sandı Haberler
Emine teyze "Kuzularım aç yem istiyorum" dedi, gönüllüler torun sandı
Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yazın bahçesine davet etti Haberler
Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yazın bahçesine davet etti
Her yerde aranan yaşlı adam, sulama kanalında bu halde bulundu Haberler
Her yerde aranan yaşlı adam, sulama kanalında bu halde bulundu
Koronavirüsün Türkiye’de yayılımına dair 3 senaryo hazırlandı Haberler
Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo hazırlandı

Son Dakika Güncel Haberleri

19:00: Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Haber 19:00: Elazığ ve Diyarbakır'da trafik ışıklarında "evde kal" çağrısı - Haber 19:00: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koronavirüs salgını G20'nin iş birliği ve uzlaşı ruhunun önemini bir kez... - Haber 19:00: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu süreçte yönlendirici olmak, sorumluluk almak ve küresel ölçekte iş... - Haber 18:58: Meteorolojiden sıcaklar düşecek uyarısı - Haber 18:51: ABD, Maduro'nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koydu - Haberler 18:10: Bakan Koca'dan koronavirüs testi açıklaması: Testin gerekliliğine, şikayetlere bakarak hekim karar verir - Haber 18:00: Bakırköy Adliyesi'nde görevli bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahkemeler karantinaya alındı - Haber 17:24: ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı 1046'ya çıktı - Haber 17:22: Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo! Etkin tedbirlerle salgın nisan sonunda kontrol altına alınabilir - Haber 16:52: Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor - Haber 15:42: Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı - Haberler