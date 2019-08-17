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Kamyonun sürücü kabininin üstünde tehlikeli yolculuk

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde karpuz yüklü kamyonun kasasında mevsimlik işçilerin tehlikeli yolculuğu amatör kameralarca kaydedildi.

17.08.2019 13:11 Kamyonun sürücü kabininin üstünde tehlikeli yolculuk
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde karpuz yüklü kamyonun kasasında mevsimlik işçilerin tehlikeli yolculuğu amatör kameralarca kaydedildi.

Olay, Acıpayam ilçesi Kelekçi Mahallesi- Akalan Mahallesi arasındaki karayolunda meydana geldi. Amatör bir kamera tarafından kaydedilen görüntülerde, sürücüsünün ismi belirlenemeyen 09 JA 521 plakalı karpuz yüklü kamyon, sürücü kabininin üzerinde 6 kişiyle kilometrelerce yolu bu şekilde devam etti. Yaşadıkları tehlikenin farkında olmayan 6 şahsın kabinin üstünde birbirlerine sarılmaları ise dikkatlerden kaçmadı. Kabinin üstündeki 6 kişiyle trafikte tehlikeli bir şekilde seyir eden kamyon daha sonra gözden kayboldu. - DENİZLİ

Acıpayam, Denizli, Akalan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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