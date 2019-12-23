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Yol verme nedeniyle tartıştığı kamyon şoförünü darp etti

Kocaeli'de yolcu otobüsünün şoförü, yol verme nedeniyle tartıştığı kamyon şoförünün önünü keserek yumruklamaya başladı. Ardından da küfür edip iddiaya göre "Seni delerim" diyerek tehdit etti.

23.12.2019 20:42 | Son Güncelleme: 23.12.2019 21:25

Kocaeli'nin ilçesinde yolcu otobüsünün şoförü, yol verme nedeniyle tartıştığı kamyon şoförünün önüne keserek, darp etti. O anlar kamyon şoförü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

YOL VERMEYİNCE TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, D-100 Karayolu Gebze geçişinde meydana geldi. Ankara yönüne giden kamyon ile yol verme meselesinden ötürü tartışan yolcu otobüsü sürücüsü, kamyonu solladıktan sonra önünü keserek durmasını işaret etti. Kamyon sürücüsünün, yol kenarında otobüsün arkasında durmasının ardından, otobüs sürücüsü kamyonun yanına geldi. İki sürücü tartışmaya başladı.

KÜFÜR EDİP, İDDİAYA GÖRE "SENİ DELERİM" DİYEREK TEHDİT ETTİ

Kamyon şoförüne yol vermesi gerektiğini söyleyen ismi öğrenilemeyen otobüs sürücüsü, iddiaya göre yumruklamaya başladı. Ardından küfür edip iddiaya göre "Seni delerim" diyerek tehdit etti. Yaşananları cep telefonu ile videoya kaydeden kamyon şoförünün "Polisi arayacağım" demesi üzerine yumruk atmaya devam eden otobüs şoförü, daha sonra tekrar aracına binerek yoluna devam etti. Olay sonrasında kamyon sürücüsünün de polise başvurmadığı öğrenildi.

Yol verme nedeniyle tartıştığı kamyon şoförünü darp etti

D-100 Karayolu, Gebze, Güncel

Kaynak: DHA


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