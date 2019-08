Kamyonunun altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Dolapdere'de sokağa giriş yapmak için aniden direksiyonu sağa kıran taksici, seyir halindeki motosikletliye çarptı. Kaza anı kameralara yansırken, motosikletinden düşerek sürüklenen sürücü çöp kamyonunun altında girmekten kıl payı kurtuldu. Kaza, geçtiğimiz 2 Temmuz Salı günü saat 09.00 sıralarında Beyoğlu Dolapdere Kurtuluş Deresi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde motosiklet sürücüsü cadde üzerinde seyretmeye başladı. Motosikletli yolun sağ tarafından araçları geçtiği esnada en önde seyreden taksi sürücüsü sokağa girmek istedi. Sinyal vermeden direksiyonu sağa kıran taksici, motosikletli gence çarptı. Genç sürücüsü çarpmanın etkisiyle gidon hakimiyetini kaybedip motosikletiyle beraber yere savruldu. Birkaç metre sürüklenen genç o esnada sokaktan çıkan çöp kamyonun altında girmekten son anda kurtuldu. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

ÇÖP KAMYONUNUN ALTINA GİRMEKTEN SON ANDA KURTULDU Görüntülerde, trafik aktığı esnada motosikletli gence taksi çarpıyor. Yere düşen genç sürüklenerek sokağın başına kadar geliyor. Çöp kamyonu genci görünce fren yaparak duruyor. Kazanın şokunu atlatan genç bir süre sonra ayağa kalkıyor. Taksi sürücüsü ise araçtan inerek gencin yanına gidiyor. Kazanın ardından hafif şekilde yaralanan genç ve taksici arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Olayın ardından gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

"HER TARAFTAN ÇIKIŞ VAR, DİKKATSİZLİKTEN ÖTÜRÜ KAZA OLUYOR" Kazayı gören Orhan Memiş, "Burada oturduğumuz esnada ticari taksi buradan geliyordu. Öteki de yanından çıktı. Ticari yola çıkacakken çarpıştılar. Ondan sonra iki kızıştılar ayırdık, gittiler. Sokaktan çıkan çöp kamyonunun az kalsın altına giriyordu. Kıl payı yırttı sonra hafiften kavga edeceklerdi ayırdık gittiler. Çocukta bir yara yoktu, fazla bir şey olmadı. Buralarda kaza çok oluyor. Her taraftan çıkış var, dikkatsizlikten ötürü oluyor" dedi.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Kaynak: İHA