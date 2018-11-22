Kan Bağışçılarına Ödül Verildi

Kırklareli
'nde, Türk Kızılayı
'na düzenli kan bağışında bulunanlara madalya verildi.
İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Kırklareli Valisi Osman Bilgin, kan bağışçılarına teşekkür etti.
Türk Kızılayı'nın dünyanın her yerindeki mazlumlara ulaşmaya çalıştığını belirten Vali Bilgin
, bu nedenle Kızılay'a destek olunması gerektiğini ifade etti.
Doğal afet veya bir sıkıntı olduğunda Kızılay'ın öneminin daha fazla hissedildiğini aktaran Bilgin, tüm vatandaşları kan bağışlayarak Kızılay'a destek olmaya davet etti.
Konuşmaların ardından en fazla kan bağışında bulunan vatandaşlara madalya verildi.
Kızılay,Kırklareli,Türk Kızılayı
22 Kasım 2018 Perşembe 09:23