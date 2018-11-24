Kan Bağışçılarına Ödül Verildi

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:40



24 Kasım 2018 Cumartesi 11:40

Lüleburgaz'da, Türk Kızılayı'na düzenli kan bağışında bulunanlara madalya verildi.Türk Kızılayı Kan Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan şube başkanı İsmail Arkın, kan bağışçılarına teşekkür etti.Türk Kızılayı'nın dünyanın en büyük yardım kuruluşu olduğunu ifade eden Arkın, yine en büyük kan tedarikçisi konumunda hizmet ettiğini belirtti.Her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını vurgulayan Arkın, dünyanın her yerindeki mazlumlara ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.Konuşmaların ardından en fazla kan bağışında bulunan vatandaşlara madalya verildi.