Kan Bağışçısı Polis Memuruna Gümüş Madalya

Gölbaşı
ilçesinde, Kızılay
'a bugüne kadar 28 ünite kan bağışında bulunan 26 yıllık polis memuru Mehmet Kök, sertifika ve gümüş madalyayla ödülendirildi. Adıyaman
Kızılay Kan Merkezi mobil ekipleri, Gölbaşı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı
'nda yaptıkları kampanya çalışmasıyla gönüllelerden kan bağış topladı.
Kan bağışı kampanyası kapsamında, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve bugüne kadar 28 ünite kan bağışı yapan 26 yıllık polis memuru Mehmet Kök de ödüllendirildi.
Kızılay çadırında düzenlenen törenle polis memuru Kök'e, Kızılay görevlisi Dr. Gazi Narcı tarafından sertifika ve gümüş madalya takdim edildi.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı,Kızılay