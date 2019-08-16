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Kan bağışı çağrısı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, kan bağışı çağrısında bulundu.

16.08.2019 12:55 Kan bağışı çağrısı
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, kan bağışı çağrısında bulundu.
Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kan stoklarında azalmalar yaşandığını belirtti.
17-20 Ağustos tarihleri arasında Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda Türk Kızılayı tarafından düzenlenecek kampanyaya vatandaşları katılmaları için davet eden Ilık, şöyle devam etti:
"Son derece önemli olan kan bağışı, özellikle hava şartlarından dolayı bağışın düştüğü bu günlerde daha da önemli hale gelmiştir. Tüm oda üyelerimizi ve vatandaşlarımızı hem kendi sağlıkları hem de başkalarına faydalı olacaklarından kan bağışı kampanyasına davet ediyoruz. Herhangi bir sağlık problemi olmayan kişilerin düzenli olarak üç ayda bir kan vermesi gerekmektedir. Belki birçoğumuz bunu yapmıyoruz, ancak kan vermenin vücudumuza olan faydalarını bilmemizde yarar var. Kan vermek ya da kan bağışı yapmak, acil durumlarda kan lazım olan hastaların hayatını kurtardığı gibi, kan veren kişinin vücut sağlığı bakımından da hayati önemi vardır.
Kan veren kişilerde kan hücreleri yenilenmekte, daha sağlıklı ve güçlü bir vücuda sahip olmalarına olanak vermektedir.
Kan vermek, kişinin gençleşmesini sağlayan aynı zamanda da sağlık bakımından birçok faydası olan bir eylemdir. En önemli faydası da insanı gençleştirmesidir. Kan verme işleminden sonra, kan hücreleri süratle yenilenmeye başlamakta, dolaşımda olan daha genç hücre sayısı artmakta, metabolizma çok daha rahat ve hızlı çalışmaya başlamaktadır."

Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

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