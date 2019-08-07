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Kan bağışı kampanyasına duyarsız kalmadılar

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından düzenlenen bağış kampanyasına destek verdi.

07.08.2019 18:31 Kan bağışı kampanyasına duyarsız kalmadılar
Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından düzenlenen bağış kampanyasına destek verdi.

Toplumda kan verme bilincinin artırılması konusundaki çalışmalara destek olmak amacıyla Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından İl Müdürlüğü binasında açılan standa personel tarafından yoğun ilgi gösterildi. Kızılay'a kan bağışında bulunan Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, "Kızılay tarafından gerçekleştirilen kan bağışı kampanyalarına bizler de çalışanlarımız ile birlikte destek veriyoruz. Kan bağışında bulunarak, birçok insanın hayatını kurtaran yönetici ve personellerimize gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum. İhtiyacı olanlara bir nebze de olsa yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bizlere" dedi.

Kan vermenin hayırlı bir iş olduğunu belirten kurum çalışanları ise kanın acil değil sürekli ihtiyaç olduğunu ifade etti. - SİVAS

Kızılay, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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