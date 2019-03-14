Kan Bağışına Çaycuma Myo Öğrencilerinden Tam Destek

Kaynak: İHA

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Zonguldak Kızılay Kan Merkezi, Çaycuma Kızılay Şube temsilciliği ve Çaycuma Meslek Yüksek Okulu ile ortaklaşa kan bağışı organizasyonu gerçekleşti.Zonguldak Kızılay Kan Merkezi Koordinatörü Özcan Güler ve Kızılay Çaycuma Temsilcisi Raci Sönmez, BEÜ merkez kampüse bağlı Çaycuma MYO Kızılay öğrenci topluluğumuzu ve yönetimini oluşturdu. 100 ünite kan bağışı alındığını belirten Güler, "Gönüllü öğrenci üye sayımız 70 kişi civarında. Onların yardımlarıyla özverili çalışmalarıyla bugün için 100 ünite kan bağışı alınmıştır. Öğrenci arkadaşlarımızla gerek kan bağışı konusunda gerekse sosyal yardımlaşma konularında ve çeşitli aktiviteler de bundan sonra beraber olacağız. 15-16-17 Mart tarihlerinde de öğrencilerimizi Zonguldak ve Çaycuma Şube Başkanlığı olarak Çanakkale Şehitliğimize götürüyoruz. Okul yönetimine, öğrencilerimize ve emeği geçen herkese hasta ve hasta yakınları adına teşekkür ederiz" diyerek sözlerine son verdi. - ZONGULDAK