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Kan bağışlarına "Korona virüs" darbesi

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covıd-19) salgını hayati öneme sahip olan kan bağışı ve bağışçılarına büyük darbe vurdu.

02.04.2020 08:59 | Son Güncelleme: 02.04.2020 08:59
Kan bağışlarına
Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covıd-19) salgını hayati öneme sahip olan kan bağışı ve bağışçılarına büyük darbe vurdu.

Salgın nedeniyle bağış oranlarında ciddi bir düşüş yaşanırken, şu anda acil kan ihtiyacı bulunmamasına rağmen bu düşüş devam ettiğinde önümüzdeki süreçte kan stoklarında sıkıntı yaşanacağına dikkat çekildi.

Çorum Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Mehmet Cihat Cerit, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de zorlu bir süreçten geçildiğini söyledi. Covid-19'un bulaşıcı bir hastalık olduğunu hatırlatan Dr. Cerit, Türkiye'ye de görüldüğü andan itibaren kan bağışı sayılarında ciddi bir şekilde azalma görüldüğünün altını çizdi.

Şu anda kan stoklarında herhangi bir yetersizliğin söz konusu olmadığını vurgulayan Cerit, "Bu gidişle stoklarımızın azalması ve önümüzdeki günlerde yetmediği durumlarla da karşılaşabiliriz. Bu vesileyle sağlıklı her vatandaşı, sağlıklı bireyleri kan bağışı noktalarına gelerek bağışta bulunmalarını istiyoruz" dedi.

Türk Kızılayı olarak Kan Merkezi Genel Müdürlüğü bünyesinde Kriz Kurulu oluşturulduğunu açıklayan Cerit, "Bu kriz kurulu tüm dünyadaki kan bankası kuruluşlarıyla istişare halinde. Kan bankacılığını zor şartlarda nasıl idame ettiririz, kan bağışlarının organizesi aşamasında sürekli görüş alışverişinde bulunmakta" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı'ndan kendilerine kan bağışıyla ilgili herhangi bir engel teşkil edecek bildirisinin bulunmadığını anlatan Cerit, "Elimizde bu enfeksiyonun kan bağışıyla bulaştığına dair bir veride yok. Merkezlerimizde tüm önlemleri aldıktan sonra vatandaşların bağışlarını kabul ediyoruz. Kan bağışına gelen vatandaşların girişten itibaren öncelikle ateşlerini ölçüyor, kolonya takdim ediyor ve maske veriyoruz. İçeride de bağış sürecinde sosyal mesafeyi koruyarak işlemler gerçekleştiriliyor. Sağlıklı tüm vatandaşlarımızı bu zor dönemde kan bağışı yapmaya çağırıyoruz" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Çorum, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Kan bağışlarına 'Korona virüs' darbesi - Haberler

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