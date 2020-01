Kan bulunamadığı için annesini ve kardeşini kaybeden gencin kan bağışı mücadelesi

Kardeşinin doğumu sırasında kan bulunamadığı için hem annesini hem de kardeşini kaybeden Dursun Balkaya, aynı acıyı başkalarının yaşamaması için hem düzenli olarak kan veriyor hem de kurduğu dernekle kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak için çalışmalar yapıyor.

Balkaya'nın annesi Fatma Balkaya, yaklaşık 22 yıl önce doğum için Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gitti. Yolda kanaması başlayan anne Balkaya, hastanede de kan bulunamadığı için karnındaki bebeğiyle can verdi.

Annesi ve kardeşinin ölümünden etkilenen Dursun Balkaya (28), 18 yaşına geldiği günden itibaren düzenli olarak kan vermeye başladı. Balkaya, babasıyla geçen yıl kurduğu Balkaya Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile de kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak için etkinlikler düzenliyor.

Kan bağışı konusunda ayrı bir hassasiyeti bulunduğunu belirten Balkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yıllar önce kan bulamadığı için annesini kaybetmiş bir çocuk olarak kimsenin bunu yaşamasını istemiyorum. Bu ülkede kan bulamadığı için birinin yakınını, annesini, babasını, evladını kaybetmesini istemiyorum. Bunun için bir mücadele veriyorum." dedi.

"Benim acı hikayem başkalarının kan vermesine neden oluyor"

Derneğin ilk kampanyasında yaklaşık 500 ünite kan topladıklarını aktaran Balkaya, şunları söyledi:

"Hem dernek üyelerimize hem de Cumhuriyet Meydanı'nda Türk Kızılay'ın mobil kan verme tırının önündeki vatandaşlara yaşadığım acı olayı anlattım ve onları kan verme konusunda duyarlı olmaya davet ettim. İnsanlar yaşanmış bir olayı duyunca etkileniyorlar. Benim acı hikayem başkalarının kan vermesine neden oluyor. Yıllar önce yaşadığımız imkansızlığı başkasının yaşamaması için var gücümüzle çalışacağız."

Balkaya, kan vermenin insan sağlığı için de önemli olduğunu ve bir ünite kan ile 3 kişiye can olunabileceğini vurguladı.

Herkesi kan bağışı konusunda duyarlı olmaya davet eden Balkaya, şunları kaydetti:

"Son günlerde 'Herkes kan veriyor. Benim kan vermeme gerek yok.' gibi düşüncelere kapılanlar oluyor. Bu çok üzücü bir durum. Sosyal medyada kan ihtiyacıyla alakalı bir paylaşım gördüğümde ya da telefonuma böyle bir mesaj geldiğinde hemen harekete geçiyorum. O kişiye yardım etmek için elimden geleni yapıyorum. Çünkü onların o an ne yaşadığını hissedebiliyorum. Annemi kaybettiğimde 7 yaşında bir çocuktum. Vatandaşlarımız bu konuda duyarlı olmalı."

Kaynak: AA