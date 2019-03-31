Kan Davalı İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 5 Yaralı

Kan davalı iki grup arasında silahlı kavga
: 5 yaralı
DİYARBAKIR - Diyarbakır
'ın Bağlar
ilçesinde kan davalı iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar
Mahallesi Yenihal Caddesi üzerinde bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aynı aileden olan kan davalı iki grup arasında çıkan kavgada silahlar çekildi. Silahların patladığı kavgada karşılıklı çatışma çıktı. Çatışmada Süleyman, Erdal, Ömer, Ramazan ve Hüseyin Çetinkaya
isimli 5 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşlar 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardından yaralıları değişik hastanelere kaldırdı. Güvenlik güçleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatırken kaçan şahıslar için operasyon başlatıldı. Olay yerinde bulunan otomobillere kurşunlar isabet etti.
Bağcılar, Diyarbakır, Bağlar, kavga, 3. Sayfa
Kaynak: İHA