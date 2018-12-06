Kan Davası Cinayetinde Şok İtiraf

Iğdır
'da 4 kişinin öldüğü 2 kişinin ise yaralandığı kan davada 2 sanığa verilen 4'er kez müebbet hapis cezası kararının Yargıtay
tarafından bozulması sonucu tekrar açılan ve Eskişehir
'de görülmeye devam eden davada cinayet zanlısından şok bir itiraf geldi.
Iğdır'da başlayan ve güvenlik gerekçesiyle Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edilen dava duruşmasına tutuklu sanıklar Cevdet Öget (37) ve Enver Öget (27) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
"Aşiret bölgesi olduğu için babam üstlen deyince, üstlenmek zorunda kaldım"
Mahkemede daha önce verdiği ifadenin doğru olamadığını söyleyen tutuklu sanık Enver Öget, "Olayla alakalı hiçbir ilgim yoktur. Olayı babamın isteği ile üstlenmek zorunda kaldım. Bu yüzden çok pişmanım. Olayda yaralanan şahıslar da benim arada olmadığımı, ateş etmediğimi söylemişlerdir. Olayla ilgim yoktur. Aşiret bölgesi olduğu için babam 'üstlen' deyince, üstlenmek zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi sebebiyle davayı 3 Ocak 2019'a ertelendi.
Olay
Iğdır'ın Karakoyunlu
ilçesine bağlı Kerimbeyli Köyü'nde 4 Haziran 2013'te aralarında husumet bulunan 2 akraba aile arasında çıkan silahlı kavgada, Nurettin Öget, Sadık Öget, Battal Öget ve Fesih Öget hayatını kaybetmiş, Serkan
Öget ile Abdulmenav Öget de yaralanmıştı. Daha sonra olay ile alakalı 7 kişi gözaltına alınmıştı. Mahkemeye çıkarılan 7 kardeşten 2'si tutuklanmış, diğerleri ise serbest bırakılmıştı. - ESKİŞEHİR
Eskişehir,Iğdır
06 Aralık 2018 Perşembe 17:13