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Kan donduran cinayet! Eşi için tartıştığı amcasının boğazını kesip, gözlerini oydu

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Suriyeli eski savaş pilotu, yeğeni tarafından vahşice öldürüldü. Yeğenin, amcasını boğazını keserek öldürdüğü ve gözlerini de oyduğu öğrenildi. Gözaltındaki katil zanlısı yeğen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

01.01.2020 18:14 | Son Güncelleme: 01.01.2020 18:25

'ta Suriyeli eski savaş uçağı pilotu, yeğeni tarafından evinde boğazı kesilerek öldürüldü. Yeğenin, amcasının gözlerini de oyduğu öğrenildi. Gözaltındaki katil zanlısı yeğen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Olay dün sabah saatlerinde Yenikent Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın 4. katında meydana geldi. Suriyeli 52 yaşındaki Suriyeli eski savaş pilotu İsmail Molla Umeyr yeğeni Abdulkadir Halil Mulle (25) , tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Bu sırada evde Umeyr'in 5 yaşında erkek çocuğu da bulunuyordu. Gürültüleri duyan bina sakinleri durumu polis ekiplerine verdi.

KANLAR İÇİNDE YERDE YATARKEN BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İddialara göre kapısının kapalı olduğu daireye çilingir yardımıyla giren ekipler önce 5 yaşındaki bir çocukla karşılaştı. İçeri giren ekipler boğazı kesilmiş ve gözleri oyulmuş bir kişiyi kanlar içinde yerde yatarken buldu.

Sağlık ekipleri adamın hayatını kaybettiğini belirlerken,katil zanlısı yeğen de cinayetin işlendiği evde polis ekiplerince gözaltına alındı. Evde yapılan yapılan incelemelerin ardından eski savaş pilotu İsmail Molla Umeyr'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Katil zanlısı Mulle bugün saat 15.00 sıralarında adliyeye sevk edildi. Mulle'nin emniyetteki ifadesinde, olaydan bir gün önce amcasının 'eşime neden baktın' demesi üzerine tartıştıkları, ertesi gün ise Mulle'nin eşi evden çıktıktan sonra amcasıyla arasında yine kavga çıktığını ve o sırada amcasını bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Mulle'nin bir süre önce sınır dışı edildiği daha sonra tekrar kaçak yollardan Türkiye'ye geldiği bildirildi.

Kan donduran cinayet! Eşi için tartıştığı amcasının boğazını kesip, gözlerini oydu

Esenyurt, 3. Sayfa

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (13)
ALİ İNAL: Daha dün mü evvelki gün mü bilmem ilçe sağlık müdürü doktoru ve eşini sırf para için öldüren kişi Suriyeli değildi. Diyarbakırdan İzmire gelmiş bizim vatandaşımızdı. Bizim vatandaşlarımız arasında vahşice cinayet işleyenler az mı?Bu ülkede bugün yaşayanların bir kaç kuşak geçmişini sorgulayın, yarıdan çoğu ülke sınırları dışından gelmiştir. Savaş çok kötü bir şeydir. Allah başa vermesin . 100 yıl önce bu insanlar bizim vatandaşımızdı.
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ADİL55: Bu ülkeye ekonomiden sonra en büyük zararı bu hainleri ülkeye sokarak siz verdiniz..
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ETRAFLICA: Şahsın veya şahısların yaptığı suçlar bir topluma mal edilemez.
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KEDİ: geceden kalma arkadaş . . . . . mazur görün. . . . göz oyan adam gitsin ülkesinde oysun. . . bu ülke göz oyma ülkesi mi
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KENAN: Durun daha bunlar iyi günlerimiz vatanını satan milletten ne bekliyor devlet büyüklerimiz duygu sömürüsü yapmaya gerek yok bunlardan ne bekliyorsunuz açıklayın bilelim kendi vatanımızda mülteci olduk
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R: SEVGILI Devlet. Büyüklerim, eli silah tutan Suriyelileri ülkelerine gönderin, ülkesi icin savassinlar. Kadin, cocuk yaslilari alin ama gencleri almayin, ALLAH Askina YA. . . Ülkemde, Ne isi var böyle canilerin
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CO HART: Ülke bitik bitik bu pislikler yüzünden. Sinir dışı ediliyor ve tekrar ulkeye giriyor muz cumhuriyeti
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İNSAN: Bu nasıl bir sınır güvenliğidir. Her isteyen giriyor mu bu ülkeye. Mahvettiniz güzelim ülkemi ipini koparan Türkiye de.
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HAMİT: İşte Suriyeli gerçeği bu ülkenin iklimini bile yaşanmaz hale getirdiler.
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FERHAT: ohoo daha başlangç bunlar ama nasıl izin verildide suriyeli dendi yabancı uyruklu vatandaş onlar
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