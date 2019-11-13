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Kan donduran cinayette ilginç detay

Konya'da 9 yıldır kayıp olan Zehra Özkan'ın teyzesinin oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

13.11.2019 18:04 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:09Kan donduran cinayette ilginç detay
'da 9 yıldır kayıp olan Zehra Özkan'ın teyzesinin oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayın şüphelisi R.Ç.'nin canlı yayında Zehra Özkan için "Ben onu çok sevdim. Ama kaybolmasıyla ilgili hiçbir bilgim yok" dediği belirlendi.

Konya'nın ilçesinde 9 yıl önce kaybolan Zehra Özkan'ın teyzesinin oğlu RÇ. tarafından 14 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Suçunu itiraf ettiği belirtilen Ramazan Ç.'nin aralarındaki ilişki nedeniyle kuzeni Zehra'nın evlenmek istediğini, kendisinin evli olması nedeniyle bu istediği reddetmesi üzenine çıkan tartışma sonucu bıçaklayıp öldürdüğünü öğrenildi.

Daha önce Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı tarafından kayıp dosyası araştırılan genç kadın ile ilgili, programa bağlanan R.Ç., "Biz birbirimizi seviyorduk. Ben onu çok sevdim. Ama kaybolmasıyla ilgili hiçbir bilgim yok" diye konuştuğu ortaya çıktı. - İSTANBUL

Akşehir, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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