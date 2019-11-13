9 yıl önce kaybolan kadını, kuzeninin öldürdüğü ortaya çıktı

Konya'da 9 yıldır kayıp olan Zehra Özkan'ın teyzesinin oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayın şüphelisi Ramazan Ç.'nin canlı yayında Zehra Özkan için "Ben onu çok sevdim. Ama kaybolmasıyla ilgili hiçbir bilgim yok" dediği belirlendi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Konya'nın Akşehir ilçesinde 9 yıl önce kaybolan Zehra Özkan'ın teyzesinin oğlu Ramazan Ç. tarafından 14 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Suçunu itiraf ettiği belirtilen Ramazan Ç.'nin aralarındaki ilişki nedeniyle kuzeni Zehra'nın evlenmek istediğini, kendisinin evli olması nedeniyle bu istediği reddetmesi üzenine çıkan tartışma sonucu bıçaklayıp öldürdüğünü öğrenildi.

"KAYBOLMASIYLA İLGİLİ HİÇBİR BİLGİM YOK"

Daha önce Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı tarafından kayıp dosyası araştırılan genç kadın ile ilgili, programa bağlanan R.Ç., "Biz birbirimizi seviyorduk. Ben onu çok sevdim. Ama kaybolmasıyla ilgili hiçbir bilgim yok" diye konuştuğu ortaya çıktı.