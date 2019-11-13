Haberler » Güncel » 9 yıl önce kaybolan kadını, kuzeninin öldürdüğü ortaya çıktı - Haber

9 yıl önce kaybolan kadını, kuzeninin öldürdüğü ortaya çıktı

Konya'da 9 yıl önce kaybolan Zehra Özkan'ın, teyzesinin oğlu tarafından 14 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayın şüphelisi kuzenin, canlı yayında Zehra için, "Kaybolmasıyla ilgili hiçbir bilgim yok" dediği öğrenildi.

13.11.2019 18:15 | Son Güncelleme: 13.11.2019 19:51

'da 9 yıldır kayıp olan Zehra Özkan'ın teyzesinin oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayın şüphelisi Ramazan Ç.'nin canlı yayında Zehra Özkan için "Ben onu çok sevdim. Ama kaybolmasıyla ilgili hiçbir bilgim yok" dediği belirlendi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Konya'nın ilçesinde 9 yıl önce kaybolan Zehra Özkan'ın teyzesinin oğlu Ramazan Ç. tarafından 14 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Suçunu itiraf ettiği belirtilen Ramazan Ç.'nin aralarındaki ilişki nedeniyle kuzeni Zehra'nın evlenmek istediğini, kendisinin evli olması nedeniyle bu istediği reddetmesi üzenine çıkan tartışma sonucu bıçaklayıp öldürdüğünü öğrenildi.

"KAYBOLMASIYLA İLGİLİ HİÇBİR BİLGİM YOK"

Daha önce Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı tarafından kayıp dosyası araştırılan genç kadın ile ilgili, programa bağlanan R.Ç., "Biz birbirimizi seviyorduk. Ben onu çok sevdim. Ama kaybolmasıyla ilgili hiçbir bilgim yok" diye konuştuğu ortaya çıktı.

9 yıl önce kaybolan kadını, kuzeninin öldürdüğü ortaya çıktı

Akşehir, Konya, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
21:04 Ahmet Türk hastaneye kaldırıldı
21:04 Pakistan'da muhalefet İslamabad'daki eylemlerini sonlandırdı
21:02 Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Faslı ve Azerbaycanlı mevkidaşlarıyla görüştü
21:02 Gannuşi Tunus'un yeni Meclis Başkanı oldu
21:00 Fenerbahçe eksik çalıştı
20:29 TRT muhabiri, ABD'de PKK yandaşının saldırısına uğradı
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
20:09 Ankara'da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandı
19:58 Tokat'ta iğrenç olay! 3 kız kardeşe cinsel istismarda bulunan 5 kişi tutuklandı
19:56 Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine Cumhuriyetçi senatörleri de davet etti
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
13.11.2019 21:05:49