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Kan donduran infaz! Katil, her saniyesini arkadaşına kaydettirdi

Önünde seyreden aracın kırmızı ışıkta durmasını fırsat bilen saldırgan, yanındaki arkadaşından olayı kameraya kaydetmesini istedikten sonra sürücünün yanına gidip kurşun yağdırdı. Meksika'da meydana gelen kanlı infaz olayının görüntüleri ortaya çıkınca, sosyal medya gündemi adeta sarsıldı.

07.01.2020 18:31 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:40

'nın Amerika sınırında bulunanChihuahua eyaletine bağlıCiudad Juárez şehrinde meydana gelen korkunç olayda, trafikte kırmızı ışığın yanmasıyla birlikte arkadaki araçtan inen bir şahıs, öndeki pikap tipi aracın sürücüsüne kurşun yağdırarak infaz etti.

Jose Carlos Molina

KANLI İNFAZDA TAM 15 KURŞUN SIKTI

Pikap sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, tabancasından tam 15 kurşun çıkan ve isminin Jose Carlos Molina olduğu öğrenilen şahsın sosyal medyaya yansıyan infaz görüntülerinde, kendi aracından inmeden önce yanındaki arkadaşına olay anını kameraya kaydetmesini söylediği ortaya çıktı.

22 ARALIK'TA GERÇEKLEŞEN İNFAZIN GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYAYA YENİ DÜŞTÜ

Sosyal medya gündemine yeni düşen korkunç infaz olayı geçtiğimiz 22 Aralık günü Meksika'nın Chihuahua eyaletine bağlı Ciudad Juárez şehrinde gerçekleşti.

İNFAZI GERÇEKLEŞTİRMEDEN ÖNCE ARKADAŞINA KAMERAYA KAYDETMESİNİ SÖYLEDİ

Trafiğin en kalabalık olduğu saatlerde, önündeki aracın kırmızı ışıkta durmasını fırsat bilen 19 yaşındakiJose Carlos Molina isimli saldırgan, kendi aracından inmeden önce arkadaşına az sonra yapacağı kanlı infazı kameraya kaydetmesini söyledikten sonra bulunduğu otomobilin önündeki pikap tipi aracın yanına gitti ve 15 kurşun sıkarak şoför koltuğundaki sürücüyü infaz etti.

U DÖNÜŞÜ YAPIP OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Sosyal medya gündemine bomba gibi düşen görüntülerde, kanlı infazın ardından saldırganın otomobiline geri dönmesinden sonra yanındaki arkadaşıyla birlikte yoğun trafikte u dönüşü yaparak olay yerinden kaçtıkları görülüyor.

DAHA ÖNCE DE CİNAYETTEN SABIKASI VARDI

Meksika yerel basınında çıkan haberlere göre, uyuşturucu kaçakcısı olan olayın faili 19 yaşındaki Jose Carlos Molina'nın, önceden de Meksika'nın kuzeyindeki El Paso kentinde bir çiftin cinayetinden dolayı tutuklandığı iddia edildi.

YAKALANAMADI

Meksika'nın Kuzey Bölgesi Başsavcısı Chihuahua ofisi sözcüsünün basına yaptığı açıklamada, saldırganın henüz tutuklanamadığı ancak kamera görüntülerinden, geçmişte de sabıkası bulunan 19 yaşındaki Jose Carlos Molina isimli şahsın kimliğinin tespit edildiği belirtildi.

Kan donduran infaz! Katil, her saniyesini arkadaşına kaydettirdi

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, 3. Sayfa, Dünya


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