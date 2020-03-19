Kan grubu A olanlarda Covid-19 görülme olasılığı daha yüksek

Çin'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları üzerinde yapılan bir araştırma, A grubu kana sahip olanlarda virüsün görülme riskinin arttığını ortaya koydu.Çinli uzmanların, 2 bin vaka üzerinde yürüttüğü çalışmaya, "Medrxiv.org" sitesinde yayımlanan makalede yer verildi.

Kaynak: Euronews.com