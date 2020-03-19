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Kan grubu A olanlarda Covid-19 görülme olasılığı daha yüksek

Çin'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları üzerinde yapılan bir araştırma, A grubu kana sahip olanlarda virüsün görülme riskinin arttığını ortaya koydu.

19.03.2020 18:13 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:13
Kan grubu A olanlarda Covid-19 görülme olasılığı daha yüksek
Çin'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları üzerinde yapılan bir araştırma, A grubu kana sahip olanlarda virüsün görülme riskinin arttığını ortaya koydu.

Çinli uzmanların, 2 bin vaka üzerinde yürüttüğü çalışmaya, "Medrxiv.org" sitesinde yayımlanan makalede yer verildi.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Dünya

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