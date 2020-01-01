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Kan hastası çocuklar yılbaşını eğlenerek kutladı

Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören kan hastası çocuklar için yılbaşı eğlencesi düzenlendi.

01.01.2020 14:36 | Son Güncelleme: 01.01.2020 14:36 Kan hastası çocuklar yılbaşını eğlenerek kutladı
Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören kan hastası çocuklar için yılbaşı eğlencesi düzenlendi.
Hastane konferans salonunda düzenlenen eğlencede, tedavi gören çocuklar, yüzlerini boyattı, palyaçolarla oyunlar oynayıp şarkı söyledi.
Etkinliği düzenleyenlerden İyilik Sende Derneği Başkanı Özge Ada Parlakkan, gerçekleştirdikleri moral ve motivasyon amaçlı bu tür etkinliklerle çocukların yeni yıla daha mutlu girmelerini istediklerini belirtti.
Kan Hastalıkları Federasyonu Başkanı Ali Kılıç da yeni yılın hastalara sağlık getirmesini temenni etti.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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