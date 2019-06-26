26.06.2019 20:20
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Kan kanseri kardeşlerin mütevazı hayali gerçek oldu

Kan kanseri kardeşlerin mütevazı hayali gerçek oldu

Düzce Belediyesi yetkilileri, 11 ve 12 yaşındaki kanser hastası kardeşlerin radyo isteğini karşılayarak yüzlerini güldürdü.

Düzce Belediyesi yetkilileri, 11 ve 12 yaşındaki kanser hastası kardeşlerin radyo isteğini karşılayarak yüzlerini güldürdü.
Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ayşe Kılıç ve Sosyolog Gönül Asuk, yardım çağrısında bulunan Ağa Mahallesi'nde 10 çocuğu ile yaşayan Hamarat ailesini ziyaret etti.
Kan kanseri hastası Mertcan (12) ve Satı Hamarat (11) kardeşler ile bir araya gelen yetkililer, iki çocuğun talep ettiği radyoyu hediye etti, onlarla radyodan müzik dinledi.
Konuyla ilgili belediyeden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Mertcan ilk olarak bizimle hastanede yattığı sırada iletişime geçti. Hiç zaman kaybetmeden kendisini hastanede ziyaret ettik, o da bize isteklerini söyledi. Şimdi doktorlar Düzce'de yapılacak müdahale kalmadığını söyleyerek Mertcan ve kardeşi Satı'yı taburcu etmişler. Çeşitli hediyeler ve aile için erzaklar da getirdik. Aile bizim kayıtlarımızda yer aldığı için düzenli olarak her tür yardım çalışmamızdan faydalanıyor. Ailenin babası bir kaza sonucu engelli kalmış ve çalışamıyor. Onların yaşam şartlarını iyileştirmek için çeşitli girişimler yapmaya başladık."
Kaynak: AA
Düzce Belediyesi , Düzce , Güncel

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