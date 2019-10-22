Haberler » Spor » Kan kanserine yakalanan Fenerbahçe TV'nin sunucusu Dilay Kemer Instagram hesabından duyurdu: Dua şov başlasın!

Kan kanserine yakalanan Fenerbahçe TV'nin sunucusu Dilay Kemer Instagram hesabından duyurdu: Dua şov başlasın!

Fenerbahçe'nin genç sunucusu Dilay Kemer kan kanserine yakalanmıştı. İlik nakli olduktan sonra hastalığı tekrar nükseden güzel sunucu, sosyal medya hesabından tedavisinin ikinci kısmına başladığını duyurdu.

22.10.2019 09:40

Fenerbahçe TV'nin genç ve güzel sunucusu Dilay Kemer, kan kanserine yakalanmıştı. İyileşmesi için ilik nakli olması gereken Kemer için başta Fenerbahçe ailesi başta olmak üzere binlerce kişi kan vermişti. İlik nakli olduktan son Ağustos ayında hastalığı tekrar nükseden genç sunucu Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

"O ZAMAN DUA ŞOV BAŞLASIN"

Dilay Kemer, "Herkese merhaba. Ön tedavim bitti, biraz dinlendim ve şimdi esas tedavime başlıyoruz. Korkunun yerini umut ve heyecan kaplıyor yavaş yavaş. Bir kez daha güzel enerjilere ihtiyacım var. Hem güzel enerjilere hem de beni sevenlerden ricam, detay sormadan- yormadan sadece aklınıza geldikçe bana iyi dilekler yollamanız. O zaman dua şov başlasın! Herkese kocaman sevgiler" notuyla tedavinin ikinci kısmına geçtiğini duyurdu.

"EN BÜYÜK KORKUM GERÇEĞİM OLDU" DEMİŞTİ

Güzel sunucu ikinci kez kansere yakalandığını şu sözlerle duyurmuştu; "Futbolseverlerin seferberlik başlattığı güzel sunucu dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Sevgili arkadaşları, maalesef en büyük korkum gerçeğim oldu. Nereden başlayacağımı nasıl anlatacağımı bilmiyorum... Hastalığın başlamasının 1. yılında, ilik nakli oluşumun 6. ayında maalesef bu bela geri geldi, yani nakil her zaman %100 çözüm olamıyormuş kötü bir tecrübeyle öğrendik. Denemeye değer ufak bir ihtimal daha doğdu, şimdi onun peşinden gideceğim... Yalan yok, çok üzgünüm ve çok korkuyorum... Şimdi her zamankinden daha çok desteğe ve duaya ihtiyacım var, lütfen esirgemeyin. Sizi seviyorum"

Kan kanserine yakalanan Fenerbahçe TV'nin sunucusu Dilay Kemer Instagram hesabından duyurdu: Dua şov başlasın!

Fenerbahçe, Kemer, TV, Magazin, Spor

YORUMLAR (43)
DOCTOR BEY:Allah yardımcınız olsun. Allah düşmanımın başına vermesin.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
SLYMNHLMCKR:başladı rahat ol ALLAH ISLAH EYLESİN sen ve senin gibi düşünenleri
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
NASI YANİ:Dua ve şov! ne kadar zıt şeyler farkında değil. Allah iman itikat nasib eylesin diyelim.
Yayından Kaldır
6 1
Cevap yaz
FIRTINA FERHAT AĞA:Dua şov demesi doğru olmamış. . . Ama yüce Allah tez zamanda şifa bekleyen herkese şifasını versin. . .
Yayından Kaldır
8 0
Cevap yaz
YILMAZ:Hastalığı düşman olarak görmeyin. Ne gelirse Allahtan diyin. Dua şov nedir ya! İslamı ayaklar altına aldınız resmen!
Yayından Kaldır
4 3
Cevap yaz
HAYDAR:duada şov olduya yazıklar olsun ozaman ALLAH ŞİFA VERMESİN
Yayından Kaldır
12 30
Cevap yaz
NURCAN:bu nasıl bir zihniyettir. . tmam o belki yanlış ima etti öyl yazarak ama sizde Allah şifa vermesin derken ne kdar acizsiniz. Allah kimsenin başına dermansız dert vermesin. Ya sizin başınıza gelseydi. hiç düşünmüyomsnz
Yayından Kaldır
26 3
İNANÇ YOKSUNU:DUA ŞOV NE YA SAÇMALAMIŞ!!!!!
Yayından Kaldır
27 6
Cevap yaz
EGELİ:Geçmiş olsun kardeşte dua şov değildir yalnız şov istiyorsan kanal değiştircen
Yayından Kaldır
30 1
Cevap yaz
AFERİN:dua şov ne ya. embesil yaratık.
Yayından Kaldır
14 10
Cevap yaz
Tüm 43 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Spor Haberleri
10:52 Çaykur Rizesporlu Melnjak Avrupa kulüplerinin radarında
10:47 Bülent Uygun: Asker selamı, sevgiye, barışa ve kardeşliğe verilmiş bir selamdır
10:38 Altınordu ile MEB arasında iş birliği protokolü imzalandı
10:30 Çaykur Rizespor'da değişim rüzgarı
10:24 Trabzonspor'un efsane futbolcusu Kadir Özcan için anma mesajı
10:20 Sivasspor'un yıldızı Mert Hakan: Hedefim yurt dışına gitmek
10:20 Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Romanya deplasmanında
22.10.2019 11:03:06