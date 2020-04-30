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Kan stokları kritik seviyenin altına düştü

Kan stokları kritik seviyenin altına düştüTÜRK Kızılay Adana İl Başkanı Ramazan Saygılı, koronavirüs salgının ardından azalan kan stoklarının, vatandaşlar kan bağışı yapmayınca kritik seviyenin de altına düştüğünü belirterek, "Bölgede günde 10 bin ünite kan alırken, bu sayı 3 binin altına...

30.04.2020 14:08 | Son Güncelleme: 30.04.2020 14:14
Kan stokları kritik seviyenin altına düştü
TÜRK Kızılay Adana İl Başkanı Ramazan Saygılı, koronavirüs salgının ardından azalan kan stoklarının, vatandaşlar kan bağışı yapmayınca kritik seviyenin de altına düştüğünü belirterek, "Bölgede günde 10 bin ünite kan alırken, bu sayı 3 binin altına düşüp, yüzde 70 azaldı" dedi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından sonra kan bağışı yapanların sayısı azalınca, Kızılay'ın kan stokları da hızla tükenmeye başladı. Türk Kızılay Adana İl Başkanı Ramazan Saygılı, salgının ardından azalan stokların, kritik seviyenin de altına düştüğünü kaydetti. Saygılı, "Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'den toplanan kanlar bölgedeki 84 hastaneye gidiyor. 4 ilde günde 10 bin ünite kan toplarken bu sayı 3 binin altına düşerek yüzde 70 azaldı. Bu aşamada kritik seviyenin de altına düştük" dedi.
BAĞIŞÇILARIMIZ KORKMASIN
Alınan tedbirler kapsamında, özellikle vatandaşların Kızılay'ın kan verme ünitelerine giderken endişe ettiğini belirten Saygılı, "Hastanelerde ameliyatların aksamaması için kan bağışı çok önemli. Vatandaşlarımız kan merkezlerine gelmeye korkuyorlar, bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Merkezlerimiz son derece sterildir. Koronavirüs kanla bulaşan bir hastalık değil. Ayrıca ramazan ayı dolayısıyla kan vermenin orucu bozmayacağı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Tüm vatandaşlarımızı kan bağışı yapmaya davet ediyoruz" dedi. Kan stokları kritik seviyenin altına düştü

Kaynak: DHA

Etiketler: Kızılay, Adana, Güncel, Haber

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