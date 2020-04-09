Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kan stoklarının azaldığı Malatya'dan kan bağışı çağrısı

Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlar dışarı çıkmayınca kan bağışı da azaldı.

09.04.2020 14:17 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:17
Kan stoklarının azaldığı Malatya'dan kan bağışı çağrısı
Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlar dışarı çıkmayınca kan bağışı da azaldı. Kan bağışının oldukça azaldığını duyan TÜMSİAD Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş , kan bağışı yaparak destek çağrısında bulundu.

Kızılay Malatya Kan Merkezi'ne giderek kan bağışında bulunan Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş yaptığı açıklamada, "Bu önemli zamanda kan bağışının azaldığını duyunca kan merkezine gelerek kan verdim. Herkesi kan bağışına davet ediyorum. Ben örnek olmak istedim, inşallah vatandaşlar da örnek hareket sergilerler" ifadelerini kullandı. Gümüş, "Bugün her zamankinden daha hassas davranıp kan vermeliyiz. Kan bağışlayarak can kurtaralım canımızı kurtaralım. Herkesi kan vermeye davet ediyorum" dedi.

Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlar dışarı çıkmayınca kan bağışının azaldığına dikkat çekerek, "Kan stoklarımız azaldı. Sayın Başkan Gümüş örnek bir hareket sergileyerek kan verdi. Bu örnek hareketi vatandaşlardan da bekliyoruz" şeklinde konuştu. Soylu, korona virüsün kandan bulaşmadığını belirterek, "Kızılay kan merkezi çok hijyendir. Vatandaşlar güvenle gelip kan verebilirler. Bütün halkımızı kan bağışlamaya davet ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Malatya, Gümüş, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı Haberler
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı
Erdoğan, ’Maske bedava dağıtılacak’ dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti Haberler
Erdoğan, "Maske bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
ABD’den Türkiye’ye sağlık malzemeleri için takas önerisi Haberler
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi
Haberler ›› Güncel ››Kan stoklarının azaldığı Malatya'dan kan bağışı çağrısı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:03: İsveç'teki hastaneden doktorlara "yaşlı Kovid-19 hastalarını yoğun bakıma almayın" talimatı - Haber 15:02: 76 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi, taburcu edildi - Haber 15:02: Fatih'te bir lokantadan sağlık çalışanlarına ücretsiz döner servisi - Haber 15:02: Diyarbakır'da Kovid-19'u yenen 100 hasta alkışlarla taburcu edildi - Haber 15:02: Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı sonuçları açıklandı - Haber 14:19: Son Dakika: İstanbul'da eczaneler maskeleri ücretsiz dağıtacak - Haber 13:54: Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler 12:23: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım - Spor