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Kan stoklarının azaldığı Malatya'dan kan bağışı çağrısı

Kan stoklarının azaldığı Malatya'dan kan bağışı çağrısı Başkan Gümüş kan vererek örnek oldu TÜMSİAD Başkanı Murat Gümüş: "Kan bağışlayarak can kurtaralım, canımızı kurtaralım" Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlar dışarı çıkmayınca kan bağışı da azaldı.

09.04.2020 20:34 | Son Güncelleme: 09.04.2020 20:36
Kan stoklarının azaldığı Malatya 'dan kan bağışı çağrısı
Başkan Gümüş kan vererek örnek oldu
TÜMSİAD Başkanı Murat Gümüş:
"Kan bağışlayarak can kurtaralım, canımızı kurtaralım"
MALATYA - Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlar dışarı çıkmayınca kan bağışı da azaldı. Kan bağışının oldukça azaldığını duyan Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş, örnek hareket gösterip, kan bağışladı.
Kızılay Malatya Kan Merkezi'ne giderek kan bağışlayan TÜMSİAD Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş, yaptığı açıklamada, "Bu önemli zamanda kan bağışının azaldığını duyunca, kan merkezine gelerek kan verdim. Herkesi kan bağışına davet ediyorum. Ben örnek olmak istedim, inşallah vatandaşlar da örnek hareket sergilerler" ifadelerini kullandı.
Murat Gümüş, "Bugün her zamankinden daha çok hassas davranıp kan vermeliyiz. Kan bağışlayarak can kurtaralım canımızı kurtaralım. Herkesi kan vermeye davet ediyorum" dedi.
Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu da, korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlar dışarı çıkmayınca kan bağışının azaldığına dikkat çekerek, "Kan stoklarımız azaldı. Sayın Başkan Gümüş örnek bir hareket sergileyerek kan verdi. Bu örnek hareketi vatandaşlardan da bekliyoruz" şeklinde konuştu.
Ramazan Soylu, korona virüsün kandan bulaşmadığını belirterek, "Kızılay kan merkezi çok hijyendir. Vatandaşlar güvenle gelip kan verebilirler. Bütün halkımızı kan bağışlamaya davet ediyorum" diye konuştu. Kan stoklarının azaldığı Malatya’dan kan bağışı çağrısı

Kaynak: İHA

Etiketler: Malatya, Gümüş, Genel
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