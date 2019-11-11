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Kan ver hayat kurtar

Özel Hayat Hastanesi, Türk Kızılayı ile ortaklaşa kan bağışı kampanyası başlattı.

11.11.2019 18:42 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:47Kan ver hayat kurtar
Özel Hayat Hastanesi, Türk Kızılayı ile ortaklaşa kan bağışı kampanyası başlattı.

Uzman kadro ve ileri teknoloji desteğinde, tüm branşlarda özenli, güvenli ve yüksek standartlı hizmet veren Özel Hayat Hastanesi, Kızılay Bursa Şubesi iş birliğiyle kan bağışı kampanyasına imza attı. Hastane bahçesine kurulan kan bağış tırına hastane çalışanları, hasta yakınları ve çevredeki mahalle sakinleri katıldı. Çok sayıda bağışın yapıldığı tırı ziyaret eden Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul, bağışta bulunanlarla yakından ilgilendi. Özkul, "Yaralı askerlere yardımcı olması gayesiyle kurulan Kızılay, daha sonra Türk Kızılay'ı ismini aldı. Gönüllü bağışçılardan kan alınması çok önemli. Bu kampanyanın içerisinde olmaktan dolayı da bizler de çok mutluyuz. Hem Hayat Hastanesi personeli ve hem de çevredeki vatandaşlarımız buraya gelerek kan bağışında bulunuyor" dedi.

Kan vermenin vücuda hiçbir şekilde zararı olmadığını ifade eden Özkul, "Hatta kan vermek, sağlık yönünden faydalı olduğu unutulmamalıdır. Vatandaşlarımızın kan bağışında bulunmasını önemsiyoruz. Farkındalığa katkı koymak için bizlerde kan bağışında bulunuyoruz" diye konuştu.

Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan ise, Hayat Hastanesi'ne gösterdiği sosyal duyarlılık ve ilgilerinden dolayı teşekkür etti. - BURSA

Kızılay, Güncel

Kaynak: İHA

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