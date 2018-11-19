Kan Verene Gün Boyunca İçecek Bedava

Ödemiş
ilçesinde sosyal medya aracılığıyla vatandaşları kan vermeye teşvik eden kahvehane işletmecisi Mehmet Çetin, kan verenlere gün boyunca ücretsiz içecek ikram ediyor.
Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal medya aracılığıyla Ödemişlileri kan vermeye teşvik etmeye çalıştığını söyledi. Bugüne kadar 350 kişinin kan vermesini sağladığını bildiren Çetin "Kan verme günü kan verenmüşterilerimiz ne içerse içsinfirmamızın hediyesidir. Bir kanla bir hayat kurtarmak sloganıyla yola çıkarak örnek bir tavır sergilediğimizidüşünüyorum. Bundan sonra da bu etkinlikleri sürdüreceğiz." diye konuştu.
Kan bağışı yapanlardan Bülent Sezgin
, Çetin'in yönlendirmesiyle 4 kez kan verdiğini belirterek, "Farkındalık oluşturarak toplumda kan bağışının yaygınlaşması ve Kızılay
'a daha çok destek vermenin önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.
Ödemiş,Çetin Kan
19 Kasım 2018 Pazartesi 17:59