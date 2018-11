Kurulduğu günden bu yana yurtiçi ve yurtdışı şubeleri ile başta engellilerin eğitimi, istihdamı olmak üzere toplumsal farkındalık çalışmaları yürüten Türkiye Beyazay Derneği; 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde yurt genelinde kan bağışı kampanyası başlatacak. Konu ile ilgili olarak Türkiye Beyazay Derneği İzmir şubesi ve Türkiye Beyazay Derneği İzmir Karabağlar Şube Başkanları Salih Arıkan veAyşe Engur Kan vermeye "engel" yok! sloganı ile başlattığımız kampanyamızda yurt genelindeki 80 Şubemizdeki engelli veyakınları ile toplu kan bağışında bulunacağız dediler.Bu kampanyamızdaki amaç, kan bağışında toplumsal farkındalık yaratmak;kan vermenin engel tanımadığını, sağlığı uygun her kesin rahatlıkla kan verebileceğini kamuoyu ile paylaşmaktır" dediler. " Kızılay'ın verilerine göre Ülkemizde her 4 saniyede bir ünite kana ihtiyaç var. Her bir kan bağışı üç kişinin hayatını kurtarabilir. Böylesine insani ve ulvi bir olayda engellilerin de desteğinin olması önemlidir" dediler.Etkinliklerine tüm halkımızı bekliyoruz.

28 Kasım 2018 Çarşamba 08:14



28 Kasım 2018 Çarşamba 08:14