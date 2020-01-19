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Süleyman Soylu, medresede öldürülen Seyda Abdülkerim Çevik için paylaşım yaptı

Nakşibendi şeyhi Muhammed Ziyaeddin'in torunu ve bölgenin kanaat önderlerinden Seyda Abdülkerim Çevik, medresede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Bakan Soylu, Çevik'in ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çok hüzünlüyüm" ifadelerini kullandı.

19.01.2020 13:38 | Son Güncelleme: 19.01.2020 15:32

'in ( ) ilçesinde yaşamış merhum Nakşibendi şeyhi Muhammed Ziyaeddin'in torunu ve bölgenin kanaat önderlerinden Bitlis Güroymak (Norşin) Medresesi Başmüderrisi Seyda Abdülkerim Çevik, medresede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çevik'in cenazesi Şeyh Abdurrahmani Taği Kabristanında toprağa verilecek. Güroymak Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

"ÇOK HÜZÜNLÜYÜM"

Şeyh Abdülkerim Çevik'in ölümüyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çok hüzünlüyüm. Bir alimin ölümü, bir alemin ölümüdür. Bitlis Güroymak (Norşin) Medresesi Başmüderrisi Seyda Abdülkerim Çevik Allah'a yürüdü. Allah rahmet eylesin" ifadelerine yer verdi.

ABDÜLKERİM ÇEVİK KİMDİR?

Şeyh Muhammed Diyaeddin'in torunlarından Şeyh Ataullah'ın çocuklarından olan Seyda Abdulkerim Çevik, Bitlis İli Güroymak ilçesinde dünyaya geldi. 6 yaşında başladığı ilk eğitim ile birlikte, Güroymak'ta çeşitli medreselerde eğitimine başladı.

1988 yılından itibaren, Seyda Burhaneddin'in Başmüderrisliğini yaptığı Siirt/Tillo Medresesinde eğitimine devam etti.

Bitlis İli Güroymak ilçesinde bulunan Norşin medresesinde Başmüderris olan Seyda Abdulkerim Çevik, aynı zamanda Anadolu Üniversitesi İlahiyat ve Sosyoloji bölümleri mezunuydu.

Süleyman Soylu, medresede öldürülen Seyda Abdülkerim Çevik için paylaşım yaptı

Güroymak, Norşin, Bitlis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (10)
HARUN:Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah
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ALİMMİ NE NERDEN BİLYOSUN...:alimmii, kannaaat önderimi. . buna kim karar veriyo, bizde olalım. .
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DİKEN:ATASÖZÜ//meyve veren AĞAÇ TAŞLANIR,
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MİSAFİR:Gericiler Osmanlıya geri dönmüş yok medreseymiş yok müderrismiş de falan fişmanmış
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UGUR:darısı başına
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KASAP:Koç uğur
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UĞUR''A CVP:DARISI SENİN BAŞINA UYUZ.
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12 4
AHMET:İLK DEFA SOYLU EFENDİ BİR İNSANIN ÖLÜMÜNE ÜZÜLDÜ VAYYYY BEEEEE
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HE HE:insanların ölümüne üzülüyor. burayı iyi anla.
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CİP CİP ALİ:ALLAH Tahsiratını affetsin, cennet mekanı olsun inşallah AMİİİNNN. . .
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