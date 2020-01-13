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Kanaatkar tutumuyla büyük takdir toplayan Hasan isimli genç için Ankara Valiliği harekete geçti

Ankara'da sokakta yaşayan ve "Allah insanı sınar. Allah şu an beni sınıyor ve bana taşıyamayacağım yükü vermiyor" sözleri sosyal medyada büyük takdir toplayan 29 yaşındaki Hasan için Ankara Valisi Vasip Şahin harekete geçti. Şahin, yaptığı açıklamada, "Hasan'ın sorun ve ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyoruz" dedi.

13.01.2020 22:17 | Son Güncelleme: 13.01.2020 22:20

'da sokakta yaşamak zorunda kalan Hasan isimli gencin, "Allah insanı sınar. Allah şu an beni sınıyor ve bana taşıyamayacağım yükü vermiyor" şeklindeki sözleri sosyal medyada büyük takdir toplamıştı.

Sosyal medyadan paylaşılan videoda yaşadığı hayatın bir imtihan olduğuna ve her şeye rağmen Allah'a şükrettiğini belirten genç, "Sokaklarda selpak satıyorum. Parasıyla çorba içiyorum. Yalnızlıktan dolayı üzülüyorum... Ama şöyle bir şey var: Allah insanı sınar. Allah şu an beni sınıyor ve bana taşıyamayacağım yükü vermiyor" ifadelerini kullandı.

"BENİM DE BİR EVİM OLACAK"

Genelde metronun kapısının dibinde yatıyorum" diyen genç, sözlerine şöyle devam etti:

"Gece 1'de kapanıyor, yere karton seriyorum, havalandırma sıcak üflediği için orada yaşıyorum ben. Ama Allah insana taşıyamayacağı yükü vermez. Benim de evim olacak, düzenim olacak... Buna inanıyorum. Şu an mendil satıyorum, iş bulamıyorum. Sokakta yaşadığımı söyleyene kadar problem yok ama onu söyleyince almıyorlar."

HALUK LEVENT GÜZEL HABERİ VERDİ

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan şarkıcı Haluk Levent genç Hasan'ın sözlerine kayıtsız kalamadı. Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Levent," Ankara Ahbap! Kardeşimizi bulalım! Ankara'da yaşayan bir dostumuz iş ayarladı kendisine.. Kalacak yeri de ayarlarız.." diyerek isminin Hasan olduğu öğrenilen gence iş bulunduğunu söyledi.

VALİ HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin gündem olmasıyla birlikte Ankara Valisi Vasip Şahin harekete geçti. Şahin yaptığı açıklamada, "Gönlü zengin, yüreği kocaman Hasan'a ulaştık. Bu akşamdan itibaren Ankara Valiliği olarak sorun ve ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyoruz." ifadelerini kullandı.

Sokakta yaşayan Hasan isimli gencin kanaatkar tutumu büyük takdir topladıSokakta yaşayan Hasan isimli gencin kanaatkar tutumu büyük takdir topladı

Kanaatkar tutumuyla büyük takdir toplayan Hasan isimli genç için Ankara Valiliği harekete geçti

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