12 Aralık 2018, 08:45
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Kanada'da Tutuklanan Huawei Cfo'su Kefaletle Serbest Bırakıldı

ABD'nin İran yaptırımlarını delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle Kanada'da tutuklanan Çinli teknoloji şirketi Huawei'in Mali İşler Direktörü (CFO) Ming Vancou'nun 10 milyon Kanada Doları kefaletle şartlı serbest bırakılmasına karar verildi.

ABD'nin İran yaptırımlarını delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle Kanada'da tutuklanan Çinli teknoloji şirketi Huawei'in Mali İşler Direktörü (CFO) Ming Vancou'nun 10 milyon Kanada Doları kefaletle şartlı serbest bırakılmasına karar verildi…

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12 Aralık 2018 Çarşamba 08:45