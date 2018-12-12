ABD'nin İran yaptırımlarını delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle Kanada'da tutuklanan Çinli teknoloji şirketi Huawei'in Mali İşler Direktörü (CFO) Ming Vancou'nun 10 milyon Kanada Doları kefaletle şartlı serbest bırakılmasına karar verildi…<br><br>İLGILI HABERLER : <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=/redirect'redir_token=dK9k32bIjCvI5_pNmvgHD6A2uc18MTU0NDY3OTkyNUAxNTQ0NTkzNTI1&event=video_description&v=yIiZBD9f5qk&q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F12%2F12%2Fkanada-da-tutuklanan-huawei-cfo-su-kefaletle-serbest-birakildi' class='yt-uix-sessionlink ' data-target-new-window='True' data-sessionlink='itct=CDEQ6TgYACITCPCNqKPLmd8CFdk14AodH84Prij4HUipzf_6w6CmxMgB' data-url='/redirect'redir_token=dK9k32bIjCvI5_pNmvgHD6A2uc18MTU0NDY3OTkyNUAxNTQ0NTkzNTI1&event=video_description&v=yIiZBD9f5qk&q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F12%2F12%2Fkanada-da-tutuklanan-huawei-cfo-su-kefaletle-serbest-birakildi' rel='nofollow noopener' target='_blank'>http://tr.euronews.com/2018/12/12/kan...</a>