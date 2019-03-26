Kanada Aktivite Performans Modeli Eğitimi Gerçekleştirildi

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İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ergoterapi Bölümü tarafından Kanada Aktivite Performans Eğitimi gerçekleştirildi.İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ergoterapi Bölüm Başkanı Gülşah Kınalı koordinatörlüğünde Ergoterapist Betül Koyuncu tarafından verilen eğitime İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdülkadir Gayretli'nin yanı sıra İGÜ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ergoterapi Bölümü öğrencileri ve farklı üniversitelerden gelen öğrenciler katılım gösterdi.Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ergoterapist Betül Koyuncu, "Bağımsız yaşam en önemli ve hayati insan hakkıdır. Ancak tam bağımsız birey topluma katılım gösterebilir. Mutlu ve üreten bir toplum için her bireyin topluma katılım gösterebilir olması gereklidir. Ancak sosyo-kültürel farklar, çeşitli fiziksel ve bilişsel ve psikolojik hastalıklar bireyleri toplumda dezavantajlı duruma getirebilir. Her birey sosyo-kültürel özellikleri, inançları, bilişsel ve fonksiyonel kapasitesi yeterince topluma katılmalı ve sürdürülebilir refah seviyesine katkı sağlayabilmelidir. Eğitim, sağlık ve üretim alanlarındaki başarı bireylerin topluma katılım oranına bağlıdır" ifadelerini kullandı.DÜNYADA SAĞLIK MESLEKLERİ TARAFINDAN TERCİH EDİLEN YENİ BİR MODELKanada Mesleki Performans ve Katılım Modeli (CMOP-E) kişinin bağımsızlık seviyesini ölçen bir model olduğunu belirten Ergoterapist Betül Koyuncu şunları söyledi:"Tüm dünyada sağlık profesyonelleri tarafından kullanılmakta olan standart bir yöntemdir. Yöntem bir yandan günlük yaşamda bağımsızlığı ölçerken, diğer yandan da kişinin tatmin duygusunu yani yapabildiği aktivitede kendini ne kadar yeterli bulduğunu da ölçer. CMOP-E, Kanada Mesleki Performans Model'inden (CMOP) geliştirilmiş bir mesleki performans modelidir. CMOP-E üç ana bileşen içerir: Kişi, çevre ve meslek. Bu modelde, iç kısım 'kişi'yi temsil eder ve merkezi bir kişinin maneviyatıdır. Bir kişinin maneviyatını çevreleyen diğer bileşenler duygusal, fiziksel ve bilişsel yeteneklerdir. Ortadaki daire, kişi tarafından çevrede gerçekleştirilen ve üç kişisel bakım, verimlilik ve eğlence alanı içeren 'meslek'i temsil eder. En dıştaki daire bireyin fiziksel, sosyal, kültürel ve kurumsal ortamını içeren dış 'çevre'yi temsil eder. Kişi, çevre ve meslek arasındaki etkileşim, bir kişinin meslekler ve günlük katılımlar yapabilme yeteneği olan mesleki performansla sonuçlanır. CMOP ile karşılaştırıldığında, CMOP-E, mesleki bağlantı kavramını kapsayacak şekilde mesleki performansın ötesine geçer. Bu genişleme, bu modelin kişilerin çevrelerinde uygun mesleklerini seçmelerini ve gerçekleştirmelerini sağlamak için nasıl kullanılabileceği ile ilgilidir" dedi.Betül Koyuncu konuşmasına şöyle devam etti:"Değerlendirmede, Ergoterapistler, hastanın mesleki performansındaki zorluk seviyesini belirlemek için Kanada'daki Mesleki Performans Ölçümü 'nü (COPM) kullanabilir. Hasta ayrıca, belirlenen zor mesleklerin memnuniyet düzeyi ve performansına da puan verebilir. Ergoterapistler böylece müşterinin bireysel ihtiyaçlarına göre tedavi sağlayabilirler. Bu, Ergoterapistlerin hasta merkezli tedavi planı geliştirmelerine yardımcı olacak ve aynı zamanda hastanın tedavi planlaması yapmasına ve tedavi konusundaki motivasyonlarını ve uyumluluklarını arttırmalarına yardımcı olacaktır."YENİLİKÇİ SAĞLIK TEORİLERİ EĞİTİMLERİ DEVAM EDECEKEğitim ile ilgili, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ergoterapi Bölüm Başkanı Gülşah Kınalı ise, "Ergoterapistlik, Sağlık-Mühendislik-Mimari ve Sanat bilim dallarını da kullanarak kişiyi tam bağımsız duruma getirmeye çalışan bir meslek. Bu bağlamda tüm bu disiplinler için bir nevi köprü görevi görüyor. Ergoterapi teorileri ile bireylerin sorunları sadece fiziksel sağlıkları üzerinden değil, sosyal-kültürel-bilişsel ve manevi ihtiyaçları da göz önüne alınarak çözülüyor. Bu kapsamda Ergoterapi Teorileri üzerine bir eğitim serisi hazırladık" şeklinde konuştu.Katılımcılar tarafından ilgi ile dinlenen eğitimin sonunda vaka tartışmaları ve soru- cevap bölümü yer aldı. Eğitim sonunda Ergoterapist Betül Koyuncu 'ya plaket takdim edildi. Eğitim serisi Kawa River- Moho- Peo Eğitim Modeli ile devam etti. - İstanbul