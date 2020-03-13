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Kanada Başbakanı Justin Trudeau karantinada

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, eşinin korona hastası olduğu doğrulandıktan sonra karantina altında alındı.

13.03.2020 16:38 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:38
Kanada Başbakanı Justin Trudeau karantinada
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, eşinin korona hastası olduğu doğrulandıktan sonra karantina altında alındı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire korona virüsünden enfeksiyon oldu. Londra 'dan yakın zamanda dönen ve grip benzeri belirtiler yaşayan Gregoire gerekli tıbbı müdahaleler gördüğü sırada Justin Trudeau da karantina altına alındı. Sophie, "Virüsün rahatsız edici semptomlarını yaşadığını" söyledi.

Başbakan Justin Trudeau herhangi bir sağlık problemi veya semptomu yaşamaksızın doktorların tavsiyelerine uymak amacıyla tedbir olarak 14 gün boyunca karantinada olacak. Trudeau karantinada olmasına rağmen görevlerine devam edecek ve yarın bir konuşma yapacak.

Öte yandan Kanada'da korona virüs vak'a sayısı 145'e yükseldi ve 1 kişi hayatını kaybetti. Kanada'nın 10 eyaletinden 7'sinde vak'a görülürken virüsün yayılmaması için Ontario eyaletinde okulları kapatıldı. - OTTAWA

Kaynak: İHA

Etiketler : Justin Trudeau, Londra, Kanada, Güncel

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