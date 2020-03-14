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Karantinaya alınan Kanada Başbakanı Justin Trudeau açıklama yaptı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Kanada'yı da vurdu. Kanada Başbakanı Justin Trudeau,eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun salgına yakalanması sebebiyle 14 gün karantinada kalacak. Trudeau, karantinadan halka seslenerek çalışmalarını evden yürüteceğini söyledi.

14.03.2020 09:02 | Son Güncelleme: 14.03.2020 09:23
Karantinaya alınan Kanada Başbakanı Justin Trudeau açıklama yaptı

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen ve sonrasında tüm dünyaya yayılan koronavirüs, solunum yolu enfeksiyonu hastalıklarına yol açan bir virüstür. Onlarca ülkede görülen virüs, binlerce kişinin ölümüne sebep oldu. Hava yoluyla da bulaşabilen koronavirüsün, toplamda yedi türü bulunuyor. Şüpheli durumda olan kişilerin 14 gün boyunca karantinada kalması gerekiyor. Kanada Başbakanı ve eşi de yurt dışı seyahatleri dolayısıyla önce karantinaya alındı, sonra virüs testleri yapıldı. Eşinde koronavirüs bulunan Başbakan, çalışmalarını karantina altında sürdüreceğini ifade etti.

KANADA BAŞBAKANI, ÇALIŞMALARINI KARANTİNADAN SÜRDÜRECEK

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen koronavirüs, Kanada'ya da sıçradı. Kanada Başbakanı ve eşi karantinaya alındı. Yapılan testler sonucunda Başbakan'ın eşinde koronavirüse rastlandı. Eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun Covid-19 testinin pozitif çıkması sonrası Kanada Başbakanı Justin Trudeau,girdiği karantinadan halka seslendi.

Karantinada bulunduğu başkent Ottawa'daki başbakanlık konutunun bahçesinde basın toplantısı düzenleyen Trudeau, eşinin durumunun iyi olduğunu söyledi. Eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun Covid-19 testinin pozitif çıkması sonrası kendini karantinaya aldığını hatırlatan Kanada Başbakanı, 14 gün sürecek izolasyon boyunca evinden çalışacağını ifade etti.

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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Justin Trudeau, Kanada, Dünya, Güncel

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