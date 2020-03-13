Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde koronavirüs tespit edildi, Trudeau çifti karantinada
Justin Trudeau, herhangi bir hastalık belirtisi göstermemesi nedeniyle şu aşamada test yaptırmayacak ancak önlem amaçlı 14 gün karantinada kalacak
13.03.2020 09:16 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:16
Kendini karantinaya alan Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
Kanada Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Sophie Gregoire Trudeau'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Kanada Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Sophie Gregoire Trudeau'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Justin Trudeau, Kanada, Dünya
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