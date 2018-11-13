Kanada Başbakanı Trudeau'dan Asya Bibi Açıklaması

13 Kasım 2018 Salı 15:39



13 Kasım 2018 Salı 15:39

Kanada Başbakanı Justin Trudeau İslami değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle Pakistan'da krize yol açan Asya Bibi hakkında, "Pakistan hükümeti ile görüşme halindeyiz, Kanada konuksever bir ülkedir" dediKanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa basınına verdiği bir röportajda İslami değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle Pakistan'da krize yol açan Asya Bibi hakkında açıklamada bulundu. Hristiyan inancına mensup Bibi'nin Müslüman bir ülkede bu tarz açıklamalar yapıyor olmasına değinen Trudeau, "Pakistan hükümeti ile görüşme halindeyiz. Ortada çok hassas bir yerel mesele var, tabii ki buna saygı duyuyoruz. Bu konuda daha fazla konuşmak istemediğimi belirtmenin yanı sıra Kanada'nın konuksever bir ülke olduğunu hatırlatmak isterim" dedi.Konu hakkında açıklama yapan Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise Trudeau'nun Dışişleri Bakanı Shah Mahmood Qureshi'yi Bibi meselesini görüşmek için aradığını doğruladı. Yapılan açıklamada ayrıca, "Asya Bibi bizim uyruğumuzdandır ve Pakistan onun yasal haklarına tamamen saygılıdır" ifadeleri yer aldı. - OTTAWA