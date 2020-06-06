Kanada Başbakanı Trudeau Floyd anısına diz çöktü

Kanada Başbakanı Trudeau Floyd anısına diz çöktüKanada, (DHA)- ABD'de polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd anısına Kanada'da da ırkçılık karşıtı protesto gösterileri düzenlendi.

06.06.2020 12:11 | Son Güncelleme: 06.06.2020 12:16
Kanada Başbakanı Trudeau Floyd anısına diz çöktü
Kanada, (DHA)- ABD'de polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd anısına Kanada'da da ırkçılık karşıtı protesto gösterileri düzenlendi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau da sürpriz bir şekilde protestolara katılarak Floyd anısına diz çöktü.
Kanada'da, ABD'de polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd anısına ırkçılık karşıtı protestolar düzenlendi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau da sürpriz bir şekilde, ülkenin başkenti Ottava'da parlamento binası önünde gerçekleşen protestoya katılarak, Floyd anısına diz çöktü. Ancak, bazı kesim Trudeau'ya teşekkür ederken, bazı sosyal medya kullanıcıları da Trudeau'nun daha önce bir etkinlikte çekilmiş olan ve ortaya çıkan 'siyah surat' (blackface) fotoğraflarını gündeme getirdi.
ABD'Lİ SENATÖRDEN TRUDEAU'YA ELEŞTİRİ
ABD'li Cumhuriyetçi siyasi Joseph Theodore Lewis de Trudeau'nun diz çökmesiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Justin Trudeau ırkçılığa son vermek için diz çöktü' Bu da ne demekse. Bu, ırkçılığın sona ermesi için siyah surat (blackface) giymek kadar etkili ki kendisi bunu da yaptı? ifadelerini kullandı. Kanada Başbakanı Trudeau Floyd anısına diz çöktü

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Justin Trudeau, George Floyd, Kanada, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Almanlardan Türk SİHA’larına büyük övgü: ABD’de bile böylesi yok Haber
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu Haber
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil’in son görüntüsünü paylaştı Haber
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Acun Ilıcalı’nın 1 milyon 713 bin TL’lik saati görenleri şaşkına çevirdi Haber
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu Haber
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol’un canlı yayınında gözaltına alındı Haber
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
İngiltere’de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi Haber
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı Haber
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Haberler››Güncel››Kanada Başbakanı Trudeau Floyd anısına diz çöktü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:12: Otomobilin motor bölümüne giren yavru kediyi kurtarmak için seferber oldular - Haber 12:11: Domuz avında sırtından vuruldu - Haber 12:11: TEKİRDAĞ Çerkezköy'de gizlice evleri gözetleyen kişinin akil dengesi yerinde olmadığı belirlendi,... - Haber 12:10: Başbakan Sarrac, Libya semalarından halkı selamladı - Haber 12:09: Gebze'de sokak karantinaya alındı - Haber 11:32: "İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı - Haberler 11:32: Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı - Magazin 09:56: 14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı - Magazin 09:22: Kendisini sterilize etmeye çalışan adam, başını yaktı - Haber 09:09: Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar - Haber