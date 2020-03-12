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Kanada Başbakanı Trudeau ve eşi, Kovid-19 şüphesiyle kendilerini karantinaya aldı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Trudeau'ya korona virüsü testi yapıldı. Trudeau çifti, test sonuçları belli olana kadar kendilerini karantinaya aldı.

12.03.2020 20:32 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:47
Kanada Başbakanı Trudeau ve eşi, Kovid-19 şüphesiyle kendilerini karantinaya aldı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Trudeau'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtileri olduğu ve test sonuçları belli olana kadar Trudeau çiftinin kendini karantinaya aldığı belirtildi.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, söz konusu belirtilerin Trudeau çiftinin Londra 'ya yaptığı bir ziyaret sonrasında ortaya çıktığı, bu sebeple eşinin yanı sıra Kanada Başbakanı'nın da test sonuçları gelene kadar kendilerini karantinaya aldığı bildirildi. Açıklamada, çiftin üç çocuğunun da evde olup olmadığına bir ayrıntıya yer verilmedi.

KANADA'DA 77 KİŞİ KORONAVİRÜS TAŞIYOR

Kanada'da 34'ü Ontario'da, 32'si British Columbia'da, 7'si Alberta'da ve 4'ü Quebec'te olmak üzere 77 Kovid-19 vakası bulunuyor.

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Kaynak: AA

Etiketler : Justin Trudeau, Başbakanlık, Londra, Kanada, Güncel

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