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Kanada Başbakanı Trudeau: "Yeter artık evde kalın"

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kovid-19 salgını nedeniyle halka yapılan çağrıların yeteri kadar karşılık bulmamasına isyan ederek, "Yeter artık. Eve gidin ve evde kalın" dedi.

24.03.2020 00:04 | Son Güncelleme: 24.03.2020 00:04
Kanada Başbakanı Trudeau:
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kovid-19 salgını nedeniyle halka yapılan çağrıların yeteri kadar karşılık bulmamasına isyan ederek, "Yeter artık. Eve gidin ve evde kalın" dedi.
Eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine kendisini 14 günlük karantinaya alan Başbakan Trudeau, konutunun önünde düzenlediği basın toplantısında, halka çağrıda bulunarak evlerinde kalmalarını istedi.
Trudeau, "evde kalın" tavsiyelerine meydan okuyanların yaptırımlarla karşılaşması gerektiğini söyledi.
Çok fazla insanın hala tavsiyeyi göz ardı ettiğini belirten Trudeau, "Yenilmez olduklarını düşünen insanların resimlerini gördük. Yeter artık. Eve gidin ve evde kalın." ifadesini kullandı.
Trudeau, toplumun sağlığını korumak için gerekli olan hiçbir önlemi görmezden gelmeyeceklerini vurguladı.
Kanada'daki vaka sayısı 2 bini geçti
Kanada Halk Sağlığı Ajansı ve Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde toplam Kovid-19 vaka sayısı 1298'den 2035'e, ölenlerin sayısı ise 19'dan 24'e yükseldi.
Ülke nüfusunun en kalabalık olduğu Ontario ve Quebec eyalet hükümetleri ise bugün zorunlu olmayan tüm iş yerlerinin kapatılması kararı aldı. Günlük hayatın akışını etkilemeyecek tüm iş yerleri, 24 Mart gece yarısından itibaren kapanacak.

Kaynak: AA

Etiketler : Justin Trudeau, Kanada, Güncel

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