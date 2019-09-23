Kanada Büyükelçisi Christopher Cooter'den MÜSİAD İzmir'e ziyaret

Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Christopher Cooter'i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Büyükelçi Cooter'e Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

İzmir'in gerek üretim, gerekse de dış ticaret alanında önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Saygılı, "MÜSİAD olarak yurt içinde 86 noktada olduğu gibi yurt dışında da 94 farklı ülkede toplamda 224 nokta ile hizmet veren Türkiye'nin dünyadaki en yaygın STK'sı olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Üyelerimizin Kanada ile daha fazla ortak proje ve çalışmalarını hayata geçirmek üzere iki ülke arasında işbirliklerimizin gelişerek devam edeceğine inanıyorum" dedi.

İzmir ziyaretinde MÜSİAD İzmir Başkanı ile bir araya gelip işbirliği anlamında görüşmek istediğini söyleyen Kanada Büyükelçisi Christopher Cooter, Türkiye ve Kanada arasındaki ticaretin giderek arttığını ve bu gelişmelerin önünü açacak tüm desteklere açık olduklarını belirtti.

MÜSİAD'ın çok değerli, köklü ve güvenilir bir kuruluş olduğunu söyleyen Cooter, "Türkiye ve Kanada arasındaki işbirliklerinin ve yatırımların güçlenmesini çok önemsiyoruz. MÜSİAD üyelerinin sektörel açılımlarında Konsolosluk olarak elimizden gelen desteği vermeye hazırız" dedi.

Karşılıklı sohbet havasında gerçekleşen ziyaret sonunda MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Büyükelçi Cooter'e ziyaret anısına İzmir Saat Kule kabartmalı tabak hediye etti.