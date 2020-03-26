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Kanada'da 107 milyar dolarlık Kovid-19 ek yardım paketi

Kanada'da parlamento, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için ek yardım paketini 82 milyar dolardan 107 milyar dolara yükseltti.

26.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:46
Kanada'da 107 milyar dolarlık Kovid-19 ek yardım paketi
Kanada 'da parlamento, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için ek yardım paketini 82 milyar dolardan 107 milyar dolara yükseltti.

Kanada'da federal parlamento, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Başbakanı Justin Trudeau'nun daha önce 82 milyar dolar olarak açıkladığı yardım paketini 107 milyar dolara yükselterek onayladı.

Yeni açıklanan yardım programı ile daha daha önce açıklanmış olan iki ek yardımın birleştirildiği açıklandı. Kanada Acil Müdahale Yardımı, pandemi nedeniyle gelirini kaybedenlere 16 haftaya kadar gelir desteği sunuyor. "Daha basit ve daha erişilebilir" olarak tanımlanan yeni programının, işini kaybeden, hastalanan, karantinaya alınan veya okulun kapanması nedeniyle evde kalmak zorunda kalan Kanadalıları kapsayacağı ifade edildi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau düzenlediği basın toplantısında, yalnızca geçen hafta yaklaşık 1 milyon kişinin istihdam sigortası için başvurduğunu ve birçok Kanadalının küresel salgın nedeniyle gelirlerini kaybettikleri için faturalarını ödeme stresi yaşadıklarını söyledi. Trudeau, "Gerçek şu ki, insanlar bu kriz yüzünden işsiz ve bundan sonra ne olacağı konusunda endişeli. Bu yüzden size yardım etmek için orada olacağımızı bilmenizi istiyorum. Hükümetimiz sizlerin yanında olmak için elinden gelen her şeyi yapıyor" dedi. Trudeau, Kanadalılardan gelen sorgu ve taleplerin işlenmesi için diğer departmanlardan bin 300 personele yeniden görevlendirilme yapıldığını da söyledi.

Daha önce açıklanan yardım paketi 82 milyar dolar maddi destek ve 55 milyar dolarlık vergi ertelemesini içeriyordu. Hükümet, muhalefet parti liderlerinden gelen yardım paketinin arttırılması yönündeki talepleri müzakereye açmıştı. Kanada Maliye Bakanı Bill Morneau yaptığı açıklamada, yeni Kanada Acil Müdahale Ek yardım paketinin daha fazla insana sunulacak olması nedeniyle 107 milyar dolara yükseltildiğini duyurdu. Bireysel gelir destek ödemeleri ile birlikte yapılacak ödemelerin ayda yaklaşık 2 bin dolar civarında olması ve 10 gün içinde de ödemelerin başlaması bekleniyor. Pakette yer alan ek yardımlar 4 ay boyunca geçerli olacak.

Kanada'da korona virüs vaka sayısı toplam 3 bin 409'a hayatını kaybedenlerin sayısı ise 36'ya yükseldi. - TORONTO

Kaynak: İHA

Etiketler: Justin Trudeau, Parlamento, Kanada, Güncel

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