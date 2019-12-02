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Kanada'da 40 araç birbirine girdi: 1 ölü

Kanada'nın Kingston şehri yakınlarında yoğun kar yağışı nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. Kanada Polisi, yaklaşık 40 aracın karıştığı kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

02.12.2019 17:46 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:46Kanada'da 40 araç birbirine girdi: 1 ölü

'nın Kingston şehri yakınlarında yoğun kar yağışı nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. Kanada Polisi, yaklaşık 40 aracın karıştığı kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

KAZAYA KAR YAĞIŞI SEBEP OLDU

Kanada polisinin yaptığı açıklamaya göre Ontario Eyaletine bağlı Kingston şehri yakınlarındaki otoyolda kar kalınlığı 15 cm'ye ulaşırken, yolun kayganlaşması nedeniyle yaklaşık 40 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı.

Yolun bu sabah itibariyle trafiğe açıldığı bildirildi.


Kanada, Güncel

Kaynak: İHA

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