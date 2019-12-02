Haberler » Dünya » Kanada'da 40 araç zincirleme kaza yaptı, 1 ölü - Haber

Kanada'da 40 araç zincirleme kaza yaptı, 1 ölü

Kanada'nın Kingston şehri yakınlarında yoğun kar yağışı nedeniyle zincirleme kaza medyadana geldi.

02.12.2019 09:24 | Son Güncelleme: 02.12.2019 09:24Kanada'da 40 araç zincirleme kaza yaptı, 1 ölü

'nın Kingston şehri yakınlarında yoğun kar yağışı nedeniyle zincirleme kaza medyadana geldi. Kanada Polisi, yaklaşık 40 aracın karıştığı kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kanada Polisi'nin yaptığı açıklamaya göre Ontario Eyaletine bağlı Kingston şehri yakınlarındaki otoyolda kar kalınlığı 15 cm'ye ulaşırken, yolun kayganlaşması nedeniyle yaklaşık 40 aracın karıştığı zincirleme kaza medydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı. Yolun bu sabah itibariyle trafiğe açıldığı bildirildi.



Kanada, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
09:58 Türkiye, Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda iki altın madalya kazandı
09:24 Kanada'da 40 araç zincirleme kaza yaptı, 1 ölü
08:58 Malta'da gazeteci Galizia cinayeti krizi büyüyor: Başbakan Joseph Muscat istifasını açıkladı
08:43 Beyaz Saray: Donald Trump azil soruşturmasında ifade vermeyecek
07:58 Çin dış temsilcilik sayısında ilk kez ABD'yi geride bıraktı, Türkiye kaçıncı sırada?
2.12.2019 10:10:00