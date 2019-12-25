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Kanada'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

25.12.2019 08:50 | Son Güncelleme: 25.12.2019 08:50 Kanada'da 6,2 büyüklüğünde deprem
'nın British Columbia eyaletinin kentinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kanada Merkezi'nden yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Vancouver'un 188 kilometre batısındaki Port Hardy olduğu bildirildi.
Depremin, yerin 10 kilometre altında meydana geldiği ve Vancouver'ın yanı sıra Richmond kentinde de hissedildiği belirtildi.
Deprem sonrası can ya da mal kaybı yaşanmazken, Tsunami uyarısı yapılmadı.
Pasifik Okyanusu açıklarında pazartesiden bu yana 4,8 ile 6,0 büyüklüğünde 5 deprem daha yaşanmıştı.

Vancouver, Kanada, Deprem, Güncel

Kaynak: AA

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