Kanada'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Kanada'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldiKanada, (DHA)- Kanada'nın Toronto kentindeki bir evde yangın çıktı.

03.06.2020 12:24 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:29
Kanada'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
Kanada, (DHA)- Kanada'nın Toronto kentindeki bir evde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın 2 saat sonunda söndürüldü. Evin büyük hasar aldığı yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Kanada'nın Toronto kentinin Corktown bölgesindeki bir evde yangın çıktı. Yangın hızla tüm binayı sararken; çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yerel saatle çıkan 09.00'da çıkan yangın, 11.00 sıralarında söndürülebildi. Yangın nedeniyle evin ağır hasar aldığı ve çatısının tamamen çöktüğü aktarıldı. Yetkililer, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını belirtti ve yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Kanada’da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Kaynak: DHA

Etiketler: Toronto, Kanada, DHA, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bilim insanları koronavirüs salgınını ’yavaşlatan’ asıl sebebi buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu
Son dakika: Türkiye’den Yunanistan’a Ayasofya yanıtı: Türkiye’nin mülküdür, fethedilmiştir Haber
Son dakika: Türkiye'den Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'nin mülküdür, fethedilmiştir
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya’da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti Haber
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu’da koronavirüs vakalarını artırdı Haber
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Polis, GBT’ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü Haber
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan’da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu Haber
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi Haber
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi Haber
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Haberler››Güncel››Kanada'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:26: 2019 yılında Samsun'da 15 bin 652 canlı bebek doğdu - Haber 12:26: Bağlar'da yol yapım çalışmaları sürüyor - Haber 12:26: 285 kişilik işçi alımı için 3 bin 562 kişi başvurdu - Haber 12:25: Hasırcı Cami etrafındaki kaldırımlar yenilendi - Haber 12:25: Bakan Kasapoğlu: 97 ülkeden gelen 77 bin 441 vatandaşımızın karantina süreci sona erdi - Haber 11:21: Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü - Haber 10:43: Son dakika: Türkiye'den Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'nin mülküdür, fethedilmiştir - Haber 10:24: Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti - Haberler 10:00: Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu - Haberler 08:59: Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu - Haberler