Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kanada'da Covid-19 nedeniyle ekonomik krizden etkilenenlere yardım

Kanada'da korona virüsü salgını nedeniyle ekonomik krizinden etkilenen vatandaşlar için başlatılan yardım kampanyasında 24 saatte 170 bin dolar toplandı.

03.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:00
Kanada'da Covid-19 nedeniyle ekonomik krizden etkilenenlere yardım
Kanada 'da korona virüsü salgını nedeniyle ekonomik krizinden etkilenen vatandaşlar için başlatılan yardım kampanyasında 24 saatte 170 bin dolar toplandı.
Kanada'nın başkentinde yardım kuruluşu olan Ottawa Gıda Bankası (ücretsiz gıda yardımı deposu), korona virüsü nedeniyle sosyal medya kampanyası başlattı. Başlatılan kampanya kapsamında 24 saatte ünlü hip hop grubu Wu-Tang Clan da dahil olmak üzere gelen büyük bağışların sonucu 170 bin doların üzerinde para topladı. Bağışlardaki artış, Ottawa Belediye Başkanı Jim Watson, e-ticaret şirketi Shopify Direktörü Harley Finkelstein ve Ottawa Gıda Bankası CEO'su Michael Maidment'in yer aldığı internet yayınından sonra gerçekleşti.
Finkelstein, Twitter hesabından yaptığı açıklamada kampanyanın daha fazla insana ulaşmasını sağlamak amacıyla kendisinin ve eşinin yapacağı 10 bin dolarlık bağışı, bağış toplama girişimi ile alakalı her retweete de 1 dolar bağışlayarak yapacağını duyurdu.
Ottawa Gıda Bankası CEO'su Michael Maidment, Finkelstein'ın söz konusu tweetinin sosyal medyada büyük yankı uyandırdığını, 10 bin dolarlık ilk 7 bağışın geldiğini ve sonrasında da diğer bağışların yapılmasını sağladığını belirtti. Kampanyanın ardından ünlü isimler de "Count me in for $10K (10 bin dolar için beni de say)" hashtagi ile birbirlerini etiketleyerek bağış kampanyasına destek vermeye başladı. İkonik hip hop grubu Wu-Tang Clan da tweet atarak kampanyaya destek verdiklerini ifade etti. Son olarak hip hop grubunun katılımıyla hızla yayılan kampanyada toplanan bağış miktarı 24 saat içinde 170 bin Dolara ulaştı.
Gıda bankası CEO'su Maidment paranın gıda bankasının raflarını doldurmasına yardımcı olacağını, böylece Covid-19 salgını nedeniyle ekonomik krizden etkilenen vatandaşlara yardımcı olabileceklerini belirtti. Ottawa Gıda Bankasının 100'den fazla yerel ajansla çalışarak ihtiyaç sahiplerine her gün ortalama 14 ton ücretsiz gıda yardımı yaptığı aktarıldı.
Öte yandan korona virüsü nedeniyle 173 kişinin hayatını kaybettiği Kanada'da 11 bin 283 virüs vakası bulunuyor.
(İHA)
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı Haberler
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı
Bir kadını rehin alan emekli astsubay ’Virüslüyüm’ deyip polise tükürdü Haberler
Bir kadını rehin alan emekli astsubay "Virüslüyüm" deyip polise tükürdü
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar Haberler
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler? Haberler
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler?
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir Haberler
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir
Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı Haberler
Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı
Kriz fırsata döndü! Çay üretiminde 100 milyon dolar Türkiye’ye kalacak Haberler
Kriz fırsata döndü! Çay üretiminde 100 milyon dolar Türkiye'ye kalacak
İstanbul’da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde Haberler
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde

Son Dakika Güncel Haberleri

12:32: Yaşlı kadını dolandırıp 250 bin liralık altınını alan 2 kardeş yakalandı - Haber 12:32: DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Haber 12:32: Kulp'ta koronavirüs tedbirleri - Haber 12:32: Namık Kemal Üniversitesinde 4 yerli buğday çeşidi geliştirildi - Haber 12:32: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Prof. Dr. Feriha Öz için başsağlığı diledi - Haber 12:09: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli prototipti - Haber 11:22: Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay "Koronavirüslüyüm" diyerek polise tükürdü - Haber 10:52: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde - Haber 10:04: Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı - Haber 09:28: Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı - Haber 09:14: Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı - Haber 07:23: 18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak - Haber